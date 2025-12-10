Plazos fijos en foco: cómo funciona y el truco para calcular cuánto interés podés ganar

Plazos fijos en foco: los tips para ahorrar mejor y el truco para calcular cuánto interés podés ganar

Pese al furor de las billeteras virtuales, los plazos fijos siguen llamando la atención de los ahorristas que se sienten más seguros con depositar sus pesos en bancos tradicionales. Por ello acá te contamos algunos tips para saber cómo usarlo y el truco para calcular cuánto interés podes ganar.

El plazo fijo es una opción de inversión en la que podes depositar una cierta cantidad de dinero en un banco durante un tiempo determinado a cambio de una tasa de interés fija.

Para saber cómo usarlo de la manera más conveniente, es necesario que sepas antes de crear un plazo fijo la tasa de interés que ofrecen las distintas entidades financieras para así hacer una comparación y elegir la opción que más te convenga.

También es conveniente que chequees si es preferible hacerlo vía homebanking o por la banca de inversión debido a que los medios electrónicos suelen ofrecer mejores tasas de interés. Finalmente es útil que controles si, al vencimiento del plazo, la renovación del plazo fijo es automática o no.

Cómo funciona el plazo fijo

El plazo es el tiempo en que vas a tener tu dinero invertido. En Argentina ese período de tiempo puede ser de un mínimo de 30 días y un máximo de 365 días.

La tasa de interés es el precio del dinero. Refleja el rendimiento que vas a tener a cambio de dejar tu dinero inmovilizado en el banco.

En tanto la liquidez te indica cuándo vas a tener disponible tu dinero para poder usarlo. En el caso de los Plazos Fijos, no vas a tener liquidez hasta la finalización del plazo acordado.

Cómo calcular cuánto interés podes ganar con un plazo fijo

Para saber cómo calcular el interés que podes ganar, hay una fórmula sencilla que podes hacer desde tu casa que es la siguiente:

Interés ganado = Capital × (Tasa anual / 12)

(si el plazo es de 30 días)

Por ejemplo:

Ahorro: $100.000

Tasa anual: 60%

Plazo: 30 días

→ Interés = 100.000 × (0.60 / 12) = $5.000

Al final del mes tendrías $105.000.

Un tip extra a considerar: si cada mes volvés a poner el total (capital + interés), vas generando interés sobre interés, que hace crecer el ahorro más rápido.