Los cinco ejes fundamentales del BCRA para impulsar la inversión nacional

El vicepresidente del Banco Central (BCRA), Vladimir Werning, presentó una serie de estrategias para promover el ahorro privado y generar un nuevo impulso económico y de inversión en el país.

Con el proyecto de Werning, el Gobierno busca que esta variable sea el motor del crecimiento durante los años venideros. Debido a esta situación, el vicepresidente del BCRA enfatizó que el programa de estabilización de la autoridad monetaria debe apuntar a reducir la vulnerabilidad externa.

Para alcanzar la meta, remarcó cinco ejes de dirección, los cuales ya están elaborándose para que eso ocurra. El directivo indicó como fundamental la eliminación del déficit fiscal, con el recorte del gasto público primario.

Otros ejes a concretar fueron el cumplimiento del calendario de pagos de deuda y la reducción del Riesgo País, este último un elemento esencial para el regreso a los mercados internacionales de crédito. Werning agregó además: «La baja del riesgo y la estabilidad permiten retener parte del ahorro localmente, aún habiendo sido dolarizado«.

Banco Central de la República Argentina.

BCRA: Los cinco puntos de ahorro e inversión propuestas por Werning

Vladimir Werning, el vicepresidente del BCRA, presentó una serie de modificaciones para conseguir inversiones a futuro para el país. Con esto, el Gobierno buscará que esta variable sea «el motor del crecimiento durante el resto de la década».

Estabilidad macroeconómica.

Apunta a consolidar la baja de la inflación y el orden fiscal para generar un entorno previsible para la inversión.

2. Impulso al ahorro interno.

El objetivo es que el ahorro local sea la principal fuente de financiamiento de proyectos productivos.

3. Desarrollo del mercado financiero y de capitales.

La búsqueda de capitales buscará ampliar las herramientas para canalizar ahorro hacia crédito e inversión.

4. Reducción del riesgo país y acceso al financiamiento externo.

Se deberá cumplir compromisos de deuda y mejorar la percepción de los mercados para volver al crédito internacional.

5. Promoción de grandes proyectos de inversión.