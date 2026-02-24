Punto de partida para 2026: el INDEC publica el dato clave de actividad que define el cierre de 2025

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue del 1,6% en agosto. Foto: Gentileza NA.

Este martes, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer el EMAE (Estimador Mensual de Actividad Económica) correspondiente a diciembre.

El dato es seguido de cerca por el mercado y el arco político, ya que representa el balance final del segundo año de gestión de Javier Milei y marca el punto de partida para las proyecciones de reactivación previstas para 2026.

Si bien los relevamientos privados coinciden en que el 2025 cerró con signo positivo en el acumulado anual, las mediciones de diciembre muestran señales de agotamiento y disparidad sectorial. Mientras algunos rubros logran traccionar, la industria manufacturera y el consumo masivo evidencian dificultades para sostener el ritmo, planteando un escenario de recuperación que los analistas aún califican como frágil.

Las dos caras de la moneda: ¿crecimiento o estancamiento?

De acuerdo con la consultora Analytica, la actividad económica habría registrado una leve mejora del 0,2% en diciembre, cerrando el año con un incremento del 4,3%. Según este informe, el motor del último mes fue el consumo de bienes durables y la construcción, impulsada por un salto del 21,1% en las ventas de vehículos a concesionarios.

Sin embargo, el mismo reporte advierte que esta dinámica no es uniforme. La producción automotriz cayó un 9,1% y la recaudación de la seguridad social retrocedió un 1,1%, lo que sugiere que el crecimiento estadístico aún enfrenta desafíos para consolidar una mejora genuina en el empleo formal y en el poder adquisitivo generalizado.

El desempeño del cuarto trimestre

Por otro lado, la medición del IGA-OJF (Orlando J. Ferreres & Asociados) aporta una visión más cauta. Para esta consultora, la economía sufrió una contracción interanual del 0,2% en diciembre, lo que marca una tendencia de «mayor a menor». Aunque el acumulado anual es levemente superior (4,7%), destaca que el último trimestre del año mostró una caída desestacionalizada del 0,5% frente al tercer trimestre.

Los pilares que evitaron una caída mayor fueron:

Sector agropecuario: Avance del 8,7% gracias a la cosecha de trigo.

Avance del gracias a la cosecha de trigo. Minería y Energía: El petróleo registró un alza del 13,6% .

El petróleo registró un alza del . Industria: Registró una baja del 1,4% mensual, afectada principalmente por los rubros de maquinaria, plásticos y alimentos.

El dato oficial del INDEC se publica en un clima de tensión en el sector manufacturero. El conflicto en la empresa de neumáticos FATE, con el despido de 920 trabajadores, funciona como una luz de alerta para el sector industrial. En las entidades fabriles persiste el temor de que esta situación sea el inicio de una reconfiguración mayor en sectores sensibles, golpeados por la combinación de caída de demanda interna y apertura de importaciones.

Para el equipo económico, el número final de 2025 será determinante para definir el margen de maniobra en 2026.

La apuesta oficial sigue siendo que la estabilidad macroeconómica termine por derramar en los sectores rezagados, aunque los indicadores de diciembre muestran que el camino hacia una recuperación sostenible sigue enfrentando obstáculos estructurales.

Con información de Infobae.