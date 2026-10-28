El Gobierno presentó el programa de seguridad «Los Más Buscados»: reforzarán la captura de prófugos de mayor peligro

El ministerio de Seguridad de la Nación puso en marcha el sistema “Los Más Buscados”, una nueva herramienta orientada a optimizar la localización y detención de personas que permanecen prófugas de la Justicia.

La iniciativa busca superar la dispersión de registros preexistentes mediante una metodología sistematizada de análisis de riesgo. El Ejecutivo pretende dotar a las fuerzas federales de un esquema más eficiente frente a la disposición del delito complejo.

La medida quedó establecida en el ámbito del Comando Unificado Federal de Recaptura de Evadidos (Cufre), bajo la órbita de la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos Federales. Su propósito central consiste en concentrar esfuerzos operativos y logísticos en aquellos objetivos considerados prioritarios debido a su extrema peligrosidad.

El medio infobae detalló que la estrategia responde a la necesidad institucional de dar respuestas más agudas ante la persistencia de evadidos con órdenes de captura vigentes.

Para su diseño operativo, la cartera de Seguridad analizó diversos antecedentes internacionales de reconocida efectividad en la materia. Entre los modelos contemplados figuran las listas de fugitivos que elaboran el FBI y el U.S. Marshals Service en Estados Unidos, el sistema británico Crime Severity Score y las notificaciones rojas emitidas por Interpol. Asimismo, se estudiaron experiencias de gestión implementadas en países de la región como Colombia y México para calibrar los parámetros de riesgo.

Cómo funcionará la base de datos centralizada y los criterios automatizados de riesgo

El núcleo operativo de la iniciativa descansará sobre una base de información unificada que integrará de manera permanente los reportes del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Sifcop). A este caudal de datos se sumarán los antecedentes aportados por el Programa Nacional de Recompensas y otros registros oficiales provistos por la Dirección Nacional del Registro Nacional de Reincidencia.

La normativa reconoce la existencia de herramientas previas como el Programa Nacional de Recompensas y registros históricos impulsados por distintas administraciones. Sin embargo, los considerandos de la resolución señalan que dichos mecanismos operaban de forma fragmentada y requerían de una articulación institucional más sólida.

La ministra de Seguridad anunció la medida para la búsqueda de personas de pedido de captura (Foto: El Perfil)

El sistema incorporará un mecanismo automatizado de procesamiento que evaluará múltiples indicadores de peligrosidad antes de fijar las prioridades de búsqueda. Entre los factores determinantes se contemplarán la gravedad de los delitos imputados o las condenas firmes que pesen sobre el evadido, la magnitud de las penas previstas y la reincidencia delictiva.

La Subsecretaría de Investigación Criminal será la dependencia encargada de regular los parámetros bajo los cuales ingresará y se analizará la información en el sistema. Por su parte, la Dirección Nacional de Gestión de Bases de Datos de Seguridad asumirá la responsabilidad directa sobre el desarrollo tecnológico, el mantenimiento y la actualización constante de la plataforma digital.

Coordinación federal y participación de los organismos judiciales

Para garantizar la efectividad de las medidas de recaptura, la normativa dispuso la creación formal de una Mesa de Evaluación de Casos de Personas Prófugas y Evadidas. Este espacio colegiado reunirá periódicamente a representantes técnicos y operativos de las principales fuerzas de seguridad del país, asegurando una fluida transmisión de inteligencia criminal.

De la mesa participarán de manera directa áreas especializadas de la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Asimismo, se integrará al Servicio Penitenciario Federal para el monitoreo de perfiles que hayan evadido los mecanismos de detención intramuros o regímenes de salidas transitorias.

Finalmente, el esquema contempla la convocatoria a representantes del Poder Judicial de la Nación y de los ministerios públicos en calidad de colaboradores institucionales. La articulación con los magistrados y fiscales se considera un requisito indispensable para agilizar el entrecruzamiento de órdenes de captura vigentes y consolidar el éxito de los operativos federales en todo el territorio argentino.