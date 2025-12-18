Quiénes cobrarán el aguinaldo este viernes 19 y 20 de diciembre en Río Negro

Ya hay fechas para el pago de aguinaldos en Neuquén y Río Negro. Foto: Gentileza Gobierno de Río Negro.

En este último mes del año se deposita la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC). Algunos estatales, como los de Neuquén, lo reciben este jueves. En Río Negro el aguinaldo se abonará este viernes y sábado 19 y 20 de diciembre.

Aguinaldo en Río Negro: el cronograma de pago

Este es el cronograma que difundieron desde el Gobierno de Río Negro sobre el cobro del aguinaldo:

Viernes 19/12

Salud Pública, guardias y horas extras de Salud

Policía de Río Negro y Servicio Penitenciario Provincial

Sábado 20/12

Docentes y porteros

Ley 1.844, Vialidad Rionegrina, pensiones de Bomberos Voluntarios

Poder Legislativo, Judicial y órganos de control

«Con un gran esfuerzo presupuestario, la Provincia cumple con el pago antes de fin de año, garantizando previsibilidad para todo el personal estatal y dando un fuerte impulso a la economía», indicaron desde el Ejecutivo rionegrino.

“Es una noticia que queríamos darles no sólo a los empleados públicos, sino también al comercio y a todas las familias que estaban esperando este anuncio”, dijo el gobernador Alberto Weretilneck al confirmar la fecha.

Aguinaldo en Neuquén este jueves para los estatales

Este jueves 18 de diciembre, el Gobierno provincial depositó la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) a la totalidad de los trabajadores de la administración pública de Neuquén. También lo recibieron el sector pasivo del ISSN.

Indicaron que la medida alcanza a quienes se desempeñan en el Consejo Provincial de Educación (CPE), Salud, Policía, administración central y organismos descentralizados, así como también a jubilados, pensionados o retirados del Estado provincial.