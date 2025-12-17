Plazos fijos: qué bancos ofrecen las tasas más altas esta semana clave por el cobro del aguinaldo de diciembre 2025

Esta semana de diciembre es clave porque ya se acerca el cobro de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), correspondiente al mes de diciembre 2025 y quienes lo reciben ya están pensando cómo invertirlo. De acuerdo a esto, te contamos cómo quedó el ranking actualizados de los bancos que ofrecen las tasas más altas en plazos fijos.

Ranking de plazos fijos tradicionales

El Banco Central de la República Argentina compartió la tabla comparativa de tasas, la misma está conformada por los bancos con mayor volumen de depósitos y que ofrecen a sus clientes un TNA Plazo Fijo intransferible a 30 días.

El ranking este miércoles 17 de diciembre se posicionó de la siguiente manera: