Javier Milei contra Techint, Aluar y Neumen por «hundir» a los argentinos: «Han dejado en evidencia un sistema corrupto»

Javier Milei cuestionó a empresarios por el precio de los neumáticos y aluminio con un escrito llamado "La batalla cultural".

En medio de la controversia por el precio de los neumáticos y la apertura de importaciones, el presidente Javier Milei cuestionó a los empresarios industriales, Paolo Rocca del Grupo Techint, Javier Madanes Quintanilla de Fate y Aluar, y Roberto Méndez de Neumen, afirmando que: «Han dejado en evidencia un sistema corrupto».

El mandatario escribió en redes sociales un mensaje titulado “Batalla cultural” en el que apuntó contra los directivos de Techint, Aluar y Neumen. Allí sostuvo que este sistema «hundió a los argentinos de bien”.

Neumáticos, aluminio y reforma laboral: la trama detrás del cruce presidencial

En el mismo mensaje, Milei agradeció a “Don Chatarrín de los Tubitos Caros (por Rocca), Don Gomita Alumínica (por Madanes Quintanilla) y el Señor Lengua Floja (por Méndez)”.

“Muchas gracias por este gran aporte al despertar de un País que, pese a estos delincuentes, quiere ser grande nuevamente”, agregó.

Las declaraciones se produjeron después de que el CEO de Neumen, Roberto Méndez, admitiera en el streaming Ahora Play que estaban «robando con el precio de los neumáticos» por el cierre de las importaciones. También señaló: “Nunca ganamos tanta plata como cuando nos permitieron hacer lo que estábamos haciendo”.

Roberto Mendez fue entrevistado en un programa de streaming.

En la misma entrevista, el empresario afirmó que “lo de Sturzenegger cuando dice que va a obligar a todas las empresas a adecuarse a una rentabilidad normal, que sería alrededor de un 20%. En un momento estábamos remarcando con un 60-70%”.

Gasoducto Vaca Muerta y apertura de importaciones: el choque con Techint

El cruce también incluyó a Paolo Rocca tras la adjudicación a la firma india Welspun para proveer tubos destinados al gasoducto entre Vaca Muerta y Río Negro. Fue la primera vez en décadas que un proveedor extranjero desplazó a uno local en ese rubro.

Milei defendió la apertura y escribió: “Si ves ‘periodistas’, ‘economistas’ y políticos hablándote de la industria del acero y los prejuicios que causa la apertura, ya sabés quien le llena el sobre…”.

La licitación contempló una oferta de US$203 millones por 480 kilómetros de ductos, un valor 25% menor que la propuesta final de Tenaris, filial de Techint. Desde el grupo empresario señalaron que la diferencia respondió a competencia desleal por insumos producidos en la India con componentes chinos.