Ranking de billeteras virtuales: cuáles pagan más en la primera semana de noviembre 2026

El mercado financiero inició el mes en movimiento con nuevas variaciones, impulsando a los ahorristas a buscar las alternativas más rentables para hacer rendir su dinero. Entre las opciones elegidas se destacan los plazos fijos tradicionales y las billeteras virtuales, estas últimas muy valoradas por la posibilidad de generar rendimientos diarios.

Ranking de billeteras virtuales: los mejores rendimientos hoy, 3 de noviembre 2026

Las tasas que ofrecen las billeteras virtuales en Argentina suelen cambiar seguido, pero resultan atractivas porque generan ganancias diarias invirtiendo el saldo en Fondos Comunes de Inversión (FCI) money market. Esto permite disponer del dinero en todo momento (liquidez inmediata).

En este sentido, un relevamiento del sitio Trascendo mostró una actualización en la Tasa Nominal Anual (TNA) de estas plataformas.

Los nuevos datos dejaron a Mercado Pago fuera del top 10 y el listado quedó conformado de la siguiente manera: