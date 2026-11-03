Ranking de billeteras virtuales: cuáles pagan más en la primera semana de noviembre 2026
Tras los recientes movimientos del mercado, las billeteras virtuales ajustaron sus tasas y rediseñaron el mapa de rendimientos para noviembre de 2026. Según el último ranking, Calfpay ingresó al top 10. ¿En qué posición quedó Mercado Pago?.
El mercado financiero inició el mes en movimiento con nuevas variaciones, impulsando a los ahorristas a buscar las alternativas más rentables para hacer rendir su dinero. Entre las opciones elegidas se destacan los plazos fijos tradicionales y las billeteras virtuales, estas últimas muy valoradas por la posibilidad de generar rendimientos diarios.
Ranking de billeteras virtuales: los mejores rendimientos hoy, 3 de noviembre 2026
Las tasas que ofrecen las billeteras virtuales en Argentina suelen cambiar seguido, pero resultan atractivas porque generan ganancias diarias invirtiendo el saldo en Fondos Comunes de Inversión (FCI) money market. Esto permite disponer del dinero en todo momento (liquidez inmediata).
En este sentido, un relevamiento del sitio Trascendo mostró una actualización en la Tasa Nominal Anual (TNA) de estas plataformas.
Los nuevos datos dejaron a Mercado Pago fuera del top 10 y el listado quedó conformado de la siguiente manera:
|Puesto
|Billetera / Entidad
|Tasa Anual (TNA)
|#1
|Calfpay (Neuquén)
|28,00%
|#2
|Brubank (3)
|24,00%
|#3
|Fiwind (6)
|23,00%
|#4
|Banco Bica (5)
|22,00%
|#5
|Cocos Pay
|21,17%
|#6
|Lemon Cash
|20,80%
|#7
|Banco Supervielle
|20,08%
|#8
|Ualá (FCI)
|20,08%
|#9
|Carrefour Banco
|20,00%
|#10
|Naranja X (2)
|20,00%
|#11
|Personal Pay
|19,35%
|#12
|Ualá (Uilo) (1)
|19,00%
|#13
|Montemar pay
|19,00%
|#14
|Mercado Pago
|18,98%
|#15
|Claro Pay
|18,98%
|#16
|Cencopay
|18,98%
|#17
|Letsbit
|18,95%
|#18
|YPF
|17,62%
|#19
|Banco Galicia
|17,48%
|#20
|Prex
|16,79%
|#21
|Astropay
|15,92%
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