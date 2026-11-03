Así fue el brutal choque entre dos helicópteros en el Everest: confirman un muerto y dos heridos

Uno de los helicópteros llevaba pasajeros a la base, mientras que el otro poseía suministros.

Un trágico accidente aéreo sacudió este martes las inmediaciones del campamento base del Everest, en Nepal, cuando dos helicópteros colisionaron en pleno proceso de aterrizaje en un helipuerto de la región de Solukhumbu.

El violento impacto provocó la muerte de un excursionista extranjero y dejó a otras personas con heridas de diversa consideración, en medio de la alta temporada de expediciones en la cordillera de los Himalayas.

Cómo fue el trágico choque de helicópteros en el Everest

El siniestro se produjo en una zona de alta montaña situada a unos 5.300 metros sobre el nivel del mar. Las aeronaves involucradas eran dos modelos AS350 que operaban en la misma ruta turística y de abastecimiento, una dinámica habitual en una zona geográfica caracterizada por la total ausencia de rutas terrestres y caminos transitables.

De acuerdo con la información brindada por la Autoridad de Aviación Civil de Nepal, una de las aeronaves pertenecía a la empresa Fishtail Air y había despegado previamente desde Gorakshep transportando a dos pasajeros extranjeros. En ese helicóptero viajaba el turista de nacionalidad india que murió a causa del impacto, mientras que otro excursionista que lo acompañaba sufrió lesiones de consideración.

El segundo helicóptero involucrado pertenecía a la firma Air Dynasty Heli Service y cumplía tareas logísticas en la zona, ya que transportaba exclusivamente mercancías y suministros hacia el campamento. A pesar de la violencia de la colisión en plena altitud, los pilotos de ambas empresas y el resto de los involucrados sufrieron lesiones leves.

Cómo fue el rescate aéreo y operativo en la alta montaña

Tras el aviso de emergencia emitido desde el helipuerto, se activó de manera inmediata un operativo de rescate coordinado por las autoridades aeronáuticas de Nepal. Un helicóptero de Prabhu Helicopter fue el encargado de evacuar por vía aérea a los heridos, trasladándolos de urgencia hacia el Hospital Mediciti en la ciudad de Katmandú para recibir atención médica especializada.

Entre los evacuados hacia la capital nepalí se encontraban los pilotos de ambas aeronaves siniestradas y un ciudadano neozelandés de origen indio que también había resultado lesionado durante el accidente en la base de la montaña. Las autoridades sanitarias confirmaron que los pacientes ingresaron bajo observación médica para evaluar la evolución de sus traumatismos.

El siniestro ocurrió en una de las bases de la montaña.

El incidente vuelve a poner el foco en la intensa actividad aérea que registra la región del Everest durante estos meses del año, período que coincide con la temporada alta de senderismo. Miles de excursionistas eligen cada año realizar el exigente trekking que parte desde la pista de aterrizaje de Lukla, un trayecto a pie que puede demandar hasta dos semanas de caminata por terrenos extremos.

Debido a las complejidades geográficas del terreno y la falta de infraestructura vial, los helicópteros constituyen el único medio de transporte viable para conectar los distintos campamentos, asistir a los montañistas y trasladar insumos esenciales. Organismos internacionales y locales anticiparon que se abrirá una investigación técnica para determinar con exactitud las causas que provocaron la fatal colisión en el aire.