Dato clave para la economía: el Indec publica este miércoles el nivel de actividad de noviembre 2025

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicará este 21 de enero un dato clave para la economía. Se trata del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de noviembre y su revelación marcará el inicio del cierre del cuarto trimestre de 2025.

El Indec publica el nivel de actividad de noviembre de 2025

El último dato de la actividad económica arrojó una suba del 3,2% en octubre. El informe indicó que doce de los 16 sectores que conforman el Estimador Mensual de Actividad Económica registraron alzas.

El indicador anticipa la evolución del Producto Interno Bruto (PIB) que se da a conocer en forma trimestral.

Durante el primer trimestre, enero-marzo, el PIB creció el 5,8% seguido del 6,3% en el segundo, abril-junio, y 3,3% en el tercero, julio-septiembre. Estos resultados mostraron que el PIB acumuló un crecimiento del 5,2% en los primeros nueve meses del año.

La proyección de crecimiento de 2025 a principio de año se había calculado por arriba de 5%, pero los especialistas aseguran que en las últimas semanas se recortó a 4%.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ratificó sus perspectivas favorables para la Argentina con crecimiento económico de 4% en 2026 y 2027. A nivel regional, el país supera ampliamente la medida de Latinoamérica y el Caribe que proyecta un avance del 2,2% en 2026 y del 2,7% en 2027.

Con información de Noticias Argentinas