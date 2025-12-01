Recaudación tributaria de noviembre: ARCA dará a conocer el dato, anticipan una caída del más del 3%

El ministerio de Economía se prepara para confirmar una importante baja en la recaudación tributaria de noviembre, según anticipan informes privados. Las estimaciones indican una disminución real interanual superior al 3% en impuestos clave como Ganancias y el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Esta tendencia, atribuida a la alta base de comparación de 2024, impactaría directamente en los envíos de fondos de coparticipación a las provincias.

Los análisis del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la consultora Politikon Chaco y el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) coinciden en proyectar esta contracción. El IARAF señala que las transferencias automáticas a las provincias y CABA habrían descendido un 5,4% real interanual en noviembre. En detalle, la coparticipación neta registraría una baja del 5,5% en términos reales.

Esta merma en los ingresos coparticipables se explica, fundamentalmente, por el menor desempeño de los principales impuestos. El Impuesto a las Ganancias habría caído un 3,3% real interanual, según IARAF y Politikon Chaco, mientras que el IVA mostraría una baja del 3,5% real en el mismo período.

Recaudación tributaria: otros impuestos con bajas en noviembre

El escenario de caída también se extiende a otras categorías tributarias. Los impuestos Internos registraron una disminución interanual del 12,8%, aunque con un leve repunte mensual.

Por su parte, los «Otros Coparticipados» sufrieron un desplome del 91,1% interanual, mientras que los regímenes y leyes especiales cayeron un 23,6% real. Esta última baja se vio influenciada por una fuerte contracción en el Impuesto a los Bienes Personales, del 68,5% interanual, debido a pagos adelantados en 2024.

Las consultoras presentan estimaciones ligeramente diferentes, que se vinculan con las distintas proyecciones de inflación utilizadas para noviembre. IARAF y Politikon Chaco trabajaron con un escenario del 2,3% de inflación, mientras que CEPA adoptó la proyección del 1,9% del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central. A pesar de estas variaciones, todas las proyecciones anticipan una nueva reducción de los recursos tributarios federales.

La pérdida de otros recursos también contribuye a esta situación. Este año el Gobierno no cuenta con los ingresos del Impuesto PAIS, que representaron más del 1% del PBI el año pasado. Además, se han perdido recursos del Impuesto a los Bienes Personales, que fueron anticipados en 2024, entre otros factores que explican la compleja dinámica de la recaudación actual.