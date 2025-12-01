Recaudación tributaria de noviembre: ARCA dará a conocer el dato, anticipan una caída del más del 3%
Consultoras proyectan una marcada caída real en la recaudación tributaria nacional de noviembre. Los ingresos por Ganancias e IVA descenderían más del 3%, afectando los fondos coparticipables provinciales. El Ministerio de Economía difundirá las cifras oficiales esta tarde.
El ministerio de Economía se prepara para confirmar una importante baja en la recaudación tributaria de noviembre, según anticipan informes privados. Las estimaciones indican una disminución real interanual superior al 3% en impuestos clave como Ganancias y el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Esta tendencia, atribuida a la alta base de comparación de 2024, impactaría directamente en los envíos de fondos de coparticipación a las provincias.
Los análisis del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la consultora Politikon Chaco y el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) coinciden en proyectar esta contracción. El IARAF señala que las transferencias automáticas a las provincias y CABA habrían descendido un 5,4% real interanual en noviembre. En detalle, la coparticipación neta registraría una baja del 5,5% en términos reales.
Esta merma en los ingresos coparticipables se explica, fundamentalmente, por el menor desempeño de los principales impuestos. El Impuesto a las Ganancias habría caído un 3,3% real interanual, según IARAF y Politikon Chaco, mientras que el IVA mostraría una baja del 3,5% real en el mismo período.
Recaudación tributaria: otros impuestos con bajas en noviembre
El escenario de caída también se extiende a otras categorías tributarias. Los impuestos Internos registraron una disminución interanual del 12,8%, aunque con un leve repunte mensual.
Por su parte, los «Otros Coparticipados» sufrieron un desplome del 91,1% interanual, mientras que los regímenes y leyes especiales cayeron un 23,6% real. Esta última baja se vio influenciada por una fuerte contracción en el Impuesto a los Bienes Personales, del 68,5% interanual, debido a pagos adelantados en 2024.
Las consultoras presentan estimaciones ligeramente diferentes, que se vinculan con las distintas proyecciones de inflación utilizadas para noviembre. IARAF y Politikon Chaco trabajaron con un escenario del 2,3% de inflación, mientras que CEPA adoptó la proyección del 1,9% del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central. A pesar de estas variaciones, todas las proyecciones anticipan una nueva reducción de los recursos tributarios federales.
La pérdida de otros recursos también contribuye a esta situación. Este año el Gobierno no cuenta con los ingresos del Impuesto PAIS, que representaron más del 1% del PBI el año pasado. Además, se han perdido recursos del Impuesto a los Bienes Personales, que fueron anticipados en 2024, entre otros factores que explican la compleja dinámica de la recaudación actual.
Comentarios