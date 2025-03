Ricardo Delgado: “Argentina hoy no puede salir del cepo, ni aún con los dólares del Fondo”

El gobierno acaba de enhebrar dos buenos resultados económicos con la inflación de enero y el crecimiento económico del año 2024. No obstante, los ruidos políticos han logrado eclipsar la performance económica. Al respecto, el economista Ricardo Delgado dialogó con DIARIO RÍO NEGRO, quien anticipó que el acuerdo con el FMI no es suficiente para levantar el cepo cambiario.

PREGUNTA: ¿Se deteriora la política justo en el momento en que la economía arroja buenos datos?

RESPUESTA: Bueno, yo te diría que en las gestiones de gobierno, siempre los buenos resultados económicos son de alguna manera opacados o empañados por eventos políticos, económicos, shocks externos, problemas internos. Esto es una constante, te diría en el mundo, en la vida en general. Quiero decir que este primer año de gestión económica muestra resultados claramente favorables en materia de desinflación, de consolidación fiscal, de sostenimiento del superávit financiero, de una mayor desregulación de la economía, intentos al menos en ese sentido, pero esos resultados no son eternos. Mi modesta recomendación es que no hay que enamorarse de los resultados. El amor es el sentimiento más puro del ser humano, que existe en la pareja, entre los amigos, en la familia, pero que no existe en la economía. Y eso me parece que todo equipo económico y todo gobierno debe entenderlo.

P: ¿Existe atraso cambiario?

R: Yo te respondería, dime con cuántos dólares dispongo y qué capacidad de generar dólares propios tengo, y te diré cuál es la perspectiva macro de mediano plazo. La economía argentina tiene que encontrar un equilibrio entre el mundo de los pesos y el mundo de los dólares. El mundo de los pesos el gobierno lo viene ordenando, con un muy fuerte ajuste fiscal que permite que no haya factores de emisión de base monetaria que no sean la propia expansión por compra de divisas en el Banco Central. El mundo de los pesos es un mundo en donde el Estado, el sector público tiene mucho que decir porque es quien decide si hay emisión o no hay emisión de qué manera utiliza los encajes los instrumentos de regulación monetaria. En el mundo de los dólares la situación es distinta, porque el que manda es el sector privado o los posibles prestatarios públicos o multilaterales como el Fondo. El tipo de cambio a priori muestra cierto retraso. Pero si uno mira la historia yo diría que en los últimos 17 años desde el primer gobierno de Cristina Kirchner, la Argentina está atravesando una fase de enamoramiento con el tipo de cambio atrasado. A precios de 2025, el tipo de cambio oficial promedio del primer gobierno de Cristina fue de $1.100, en su segundo gobierno fue de $880, en el gobierno de Macri fue $1.100 y en el de Alberto Fernández, $1.200.

P: ¿Sirve de algo la cercanía entre Milei y Trump?

R: Creer que la batalla cultural te va a dar excepciones respecto de la regla global de comercio e inversiones que está planteando EEUU o que estar dentro de la batalla contra el woquismo te va a generar condiciones ventajosas en relación al resto del mundo, es ser muy ingenuo. Está claro que los aranceles al aluminio y la siderurgia siguen siendo los mismos.

Argentina no puede salir del cepo de la noche a la mañana ni aún con u$s 10.000 millones. Yo creo que vamos a tener que convivir con el cepo un tiempo razonablemente largo.

P: ¿Puede ser nuevamente determinante Trump en el acuerdo con el FMI?

R: El Fondo es un club de naciones y el principal accionista es Estados Unidos. Obviamente el hecho de que esté Trump en ese sentido es mejor para la Argentina a que esté otro gobierno que no sea afín en términos ideológicos. Pero después hay que convencer a los chinos, a los alemanes, a los brasileños, de que le tienen que dar más dinero a la Argentina que llega además en una condición supuestamente ventajosa. Por primera vez en la historia de la relación entre Argentina y el Fondo, Argentina llega a la negociación sin una crisis de balanza de pago. Entonces eso que es favorable también puede convertirse en un cuestionamiento ¿Por qué necesitamos darle a la Argentina? ¿En estas condiciones?

P: ¿Alcanza con el préstamos del FMI?

R: A ver, si te dan u$s 10.000 millones obviamente es mejor que no tener u$s 10.000 millones. Pero no resolvés el problema del cepo. Argentina no puede salir del cepo de la noche a la mañana ni aún con u$s 10.000 millones. Yo creo que vamos a tener que convivir con el cepo un tiempo razonablemente largo. Quizá se puedan ir liberando gradualmente, por ejemplo, los flujos de utilidades y dividendos retenidos en las firmas extranjeras, multilaterales multinacionales, y podés decir, ‘mirá, de ahora en adelante los flujos te los libero, discutamos los stocks. Te doy un Bopreal o un cronograma de pago’. Pero para alegremente salir del cepo de la noche a la mañana y que todos puedan comprar libremente, no hay espacio.

P: Esa última definición ¿no responde automáticamente la otra pregunta acerca de si hay atraso cambiario? Si no hubiese atraso cambiario ¿Cuál sería el problema de abrir el cepo?

R: Sí, por supuesto, está claro. De vuelta, discutir el tipo de cambio de equilibrio depende de un montón de cuestiones y ponerlo en este contexto, con cepo, es poco conducente tal vez.

Perfil

Ricardo Delgado Licenciado en Economía (UBA).

En 2008 creó Analytica, una de las consultoras económicas líderes del mercado argentino.

Fue consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Ganó el Premio de la Fundación Arcor (1993) y el Premio Benito Roggio (1998) a la investigación económica.

Fue Subsecretario de Coordinacion de Obra Publica Federal durante la gestión de Mauricio Macri.