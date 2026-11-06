Inflación de octubre: CABA marcó 1,9% y anticipa el dato del INDEC del jueves

El primer dato oficial de inflación de octubre vuelve a exponer el programa económico del Gobierno de Javier Milei, dado que uno de los principales objetivos que es bajar en forma acelerada el costo de vida no se está consolidando.

Según informó la Dirección de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires, la inflación en el distrito el mes pasado fue de 1,9%, por encima del 1,8% de septiembre.

Inflación en CABA y aumentos extrapolables a todo el país

Si bien la diferencia es ínfima (0,1 punto), el foco está puesto en que el plan económico no logra quebrar la inercia que mantiene desde hace varios meses. Incluso los analistas entienden que la situación se mantendrá en este nivel, al menos, hasta abril del año que viene.

Para peor, el aumento de precios en el distrito se apoyó en aumentos que son extrapolables a todo el país como los alimentos y los gastos en medicina prepaga.

En lo particular, la Ciudad de Buenos Aires sufrió aumentos adicionales en los servicios públicos y en el transporte que agudizaron la situación local.

Los rubros con más aumentos en la Ciudad de Buenos Aires

Pero dentro de los ítems que se pueden extender a todo el país, el más preocupante fue “alimentos” que aumentó 2,2% en el mes, por encima del promedio general.

Al interior de la división, los principales impulsos provinieron de Verduras, tubérculos y legumbres (12,9%) y, en menor medida, de Pan y cereales (1,8%) y de Carnes y derivados (0,8%). En sentido contrario, las caídas en Frutas (-3,2%), contribuyeron a quitarle presión a esta división.

También golpeó con fuerza los bolsillos el ajuste de 2,2% en el rubro salud, impulsado por las subas de las cuotas de la medicina prepaga y de los medicamentos.

En el tema de la vivienda, la división se vio afectada por un alza de los alquileres y los aumentos en gas y luz que estuvieron por encima de la inflación anterior.

Otro salto importante –que puede tener expansión nacional- fue el que se observó en “recreación y cultura” que aumentó 2,8%.

Estos incrementos se vieron compensados parcialmente por la suba de 1% en indumentaria y de 1,3% en educación. En el primero de los casos por la crisis de venta y la apertura comercial, mientras que en educación influye la cercanía del ciclo del ciclo lectivo, donde ya no se producen aumentos en las cuotas.

El INDEC dará el índice de inflación nacional el próximo jueves

El panorama no es el mejor para el Gobierno. En las últimas horas el Banco Central publicó el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) en el que participaron cerca de 40 analistas. El promedio de las proyecciones mostraron que la inflación se mantendrá entre 1,6 y 1,8%, al menos hasta el cierre del primer semestre del año próximo.

Estas estimaciones ponen presión al plan oficial, que basa gran parte de su estrategia en llevar la inflación por debajo de 1% lo antes posible.

En diferentes exposiciones públicas los miembros del equipo económico dan por sentado que la inflación bajará y eso permitirá una recuperación de los salarios reales que traccione el consumo y la producción.

Sin embargo, este proceso, anunciado en reiteradas ocasiones, sigue demorado y frena la recuperación de la economía.

Uno de los puntos centrales que puede modificar la dinámica de noviembre es el precio de los combustibles. Si las petroleras deciden mantener los precios será una ayuda importante para que el índice, al menos, no apunte a tocar el 2%.

El mayor problema estará concentrado en diciembre, un mes estacionalmente de inflación alta por las fiestas de Fin de Año.