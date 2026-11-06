Riesgo país en alza: la incertidumbre internacional suma presión sobre Argentina antes de las elecciones 2027

La jornada del jueves terminó con marcadas caídas en los principales mercados financieros internacionales que impactaron de lleno en los activos argentinos. La baja generalizada en Wall Street afectó de forma directa en la cotización de los títulos soberanos en dólares y el riesgo país terminó escalando 78 puntos básicos hasta ubicarse en las 927 unidades.

Riesgo país en alza y la incertidumbre en Argentina

La caídas en el índice tecnológico Nasdaq y en el S&P 500 configuraron un escenario adverso para las economías emergentes. Sin embargo, los bonos argentinos mostraron una vulnerabilidad superior, registrando pérdidas que llevaron sus precios a mínimos del período.

El indicador de riesgo país que a comienzos de julio había anotado un piso de 400 puntos básicos, viene mostrando desde entonces una tendencia alcista que se aceleró en las últimas ruedas.

Según datos publicados por el sitio Infobae, el escenario responde a una combinación de factores externos, dinámicas del contexto político y complejidades en la programación financiera de mediano plazo como:

Presión de los mercados globales: la turbulencia en las plazas neoyorquinas incrementó el sesgo de cautela entre los inversores internacionales. Las caídas mensuales en los índices tecnológicos se trasladaron al conjunto de los títulos de deuda emergentes, registrando una incidencia más pronunciada sobre los activos argentinos.

la turbulencia en las plazas neoyorquinas incrementó el sesgo de cautela entre los inversores internacionales. Las caídas mensuales en los índices tecnológicos se trasladaron al conjunto de los títulos de deuda emergentes, registrando una incidencia más pronunciada sobre los activos argentinos. Incertidumbre en el escenario electoral: de cara a los compromisos institucionales previstos para 2027, la falta de previsiones claras sobre el mapa político desincentiva las posiciones de inversión de largo alcance. La cautela predomina en las operaciones financieras ante la dificultad para establecer pisos definitivos en las cotizaciones de bonos y acciones. En ese sentido, análisis de la consultora LCG señalan que el contexto político reciente ha alterado la red de afinidades e interacciones de soporte con las que contaba el esquema oficial.

de cara a los compromisos institucionales previstos para 2027, la falta de previsiones claras sobre el mapa político desincentiva las posiciones de inversión de largo alcance. La cautela predomina en las operaciones financieras ante la dificultad para establecer pisos definitivos en las cotizaciones de bonos y acciones. En ese sentido, análisis de la consultora LCG señalan que el contexto político reciente ha alterado la red de afinidades e interacciones de soporte con las que contaba el esquema oficial. Desafíos en el esquema financiero: frente a compromisos de deuda por USD 25.000 millones programados para el año entrante, el encarecimiento del financiamiento altera los supuestos iniciales trazados para el periodo. Desde la Fundación Mediterránea indicaron que el nivel del riesgo país complica el diseño de las fuentes de crédito para 2027, donde el programa financiero requerirá ajustes de continuidad.

Frente a la dificultad para acceder a los mercados voluntarios de crédito, desde las autoridades económicas y el Banco Central se ratificó la operatividad de herramientas alternativas de liquidez, entre las que se incluye la activación de tramos del swap acordado con China para respaldar la cobertura de compromisos. No obstante, la persistencia de las tasas altas a nivel global y la volatilidad política continúan marcando el ritmo del mercado financiero.