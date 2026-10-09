Riesgo país hoy: el mercado cierra estable antes del feriado y del dato de inflación

El ADR de Ternium subió 3,1% en Nueva York y acumula una ganancia de 52% en lo que va del año. (Foto: gentileza)

El mercado argentino terminó este viernes con variaciones mínimas, en la previa de un fin de semana largo y del dato de inflación de septiembre que el Indec dará a conocer el martes 13. El riesgo país se ubicó en 589 puntos básicos y el S&P Merval cerró en 2.828.027 puntos, con una leve baja de 0,2% tras haber operado en alza durante la mañana.

Con el feriado del lunes y un dato clave apenas se reabra la plaza, es habitual que los inversores eviten tomar posiciones grandes, porque la inflación puede mover las tasas en pesos y el precio de los bonos. Eso explica en buena medida una rueda de bajo movimiento, en la que el Merval medido en dólares CCL también terminó prácticamente sin cambios, en 1.756 puntos.

Riesgo país hoy: qué significa que esté en 589 puntos

El riesgo país mide cuánto más que Estados Unidos debe pagar la Argentina para endeudarse. Según los datos de Rava Bursátil, el indicador sumó apenas una unidad en el día y se mantiene lejos de los más de 1.000 puntos que registraba hace un año, aunque por encima del piso por debajo de 500 que había alcanzado en agosto.

El número no es solo una referencia para el Gobierno. Cuanto más alto está, más caro les resulta financiarse al Estado, a las provincias y a las empresas, entre ellas las compañías que buscan dólares en el exterior para invertir en Vaca Muerta. Por eso un riesgo país estable, aun sin bajar, es una señal que el mercado sigue de cerca.

Los bonos soberanos en dólares cerraron con movimientos mixtos y una variación promedio cercana a 0,1%. Entre los que avanzaron se destacaron el Bonar 2028 (AO28D), que ganó 0,5% a US$93,45, y el Bonar 2030 (AL30D), con 0,4% a US$56,26. Los títulos de mayor plazo siguen rindiendo por encima del 10% anual en dólares, una muestra de que el financiamiento de largo plazo todavía tiene un costo alto.

Acciones argentinas: las energéticas y siderúrgicas sostienen las ganancias del año

El dato de fondo está en el acumulado de 2026: en Nueva York, Ternium sube 52%, Tenaris 49% e YPF 38% en lo que va del año. Este viernes, el ADR de Ternium volvió a destacarse con una suba de 3,1%, a US$58,20, acompañado por Mercado Libre (+1,8%) y Tenaris (+1,4%), mientras que YPF avanzó 0,3%, a US$50,04.

En el panel líder porteño, las mayores ganancias fueron para Aluar (+3,3%), Loma Negra (+1,4%) e YPF (+0,4%, a $8.080). Del lado de las bajas, la más pronunciada fue la de Telecom, que perdió 3,2% en Buenos Aires y 3,3% en Wall Street.

Además de la inflación, la semana próxima el mercado seguirá la evolución de las reservas del Banco Central, que se acercan a los US$50.000 millones tras la compra de US$43 millones del jueves, y la licitación de deuda en pesos de mitad de mes, en la que el Tesoro deberá renovar unos $4 billones.