La Bolsa de Nueva York, donde los ADR argentinos subían hasta 7% este lunes. (Foto: archivo)

El riesgo país baja 33 puntos este lunes y se ubica en 1.037 puntos básicos, después de haber tocado los 1.015 al mediodía. La mejora, de 3,1% frente al cierre del viernes, llega en una jornada de fuerte suba en Wall Street, con la plaza local cerrada por el feriado de este lunes 23 de noviembre.

Según los datos de Rava Bursátil de las 14:18, el indicador que elabora JP Morgan abrió en 1.070 puntos, el valor más alto en un año, y desde el mínimo del mediodía recuperó 22 puntos. Aun así, se mantiene 207 puntos por encima del cierre del 13 de noviembre, cuando marcaba 830.

Riesgo país: cómo evolucionó en el último año 1.037 puntos básicos −33 puntos (−3,1%) Intradiario · lunes 23/11, 14:18. El dato puede cambiar al cierre. 1M 3M 6M En 2026 1 año En los últimos 6 meses subió 523 puntos (de 514 a 1.037). 349 542 736 930 1.123

Las acciones argentinas en Wall Street rebotan después de un noviembre con fuertes caídas

Todos los ADR argentinos que cotizan en Nueva York están en alza. Así se movían a las 14:24 de este lunes 23 de noviembre, en dólares:

Globant: +6,7% (US$ 44,45)

+6,7% (US$ 44,45) Grupo Financiero Galicia: +5,3% (US$ 26,61)

+5,3% (US$ 26,61) Central Puerto: +5,1% (US$ 10,23)

+5,1% (US$ 10,23) Mercado Libre: +5,1% (US$ 1.423,50)

+5,1% (US$ 1.423,50) Banco Supervielle: +4,9% (US$ 4,74)

+4,9% (US$ 4,74) BBVA Argentina: +4,7% (US$ 9,17)

+4,7% (US$ 9,17) Cresud: +4,7% (US$ 8,13)

+4,7% (US$ 8,13) Ternium: +3,9% (US$ 47,58)

+3,9% (US$ 47,58) Loma Negra: +3,2% (US$ 8,15)

+3,2% (US$ 8,15) YPF: +3% (US$ 33,24)

+3% (US$ 33,24) TGS: +2,7% (US$ 19,75)

+2,7% (US$ 19,75) IRSA: +2,5% (US$ 10,93)

+2,5% (US$ 10,93) Banco Macro: +2,1% (US$ 50,97)

+2,1% (US$ 50,97) Pampa Energía: +2,1% (US$ 61,88)

+2,1% (US$ 61,88) Corporación América: +1,4% (US$ 22,44)

+1,4% (US$ 22,44) Edenor: +1,4% (US$ 11,61)

+1,4% (US$ 11,61) Telecom Argentina: +1% (US$ 9,67)

+1% (US$ 9,67) Tenaris: +0,1% (US$ 55,18)

Con este rebote, las acciones recuperan solo una parte de lo que perdieron en el último mes. Galicia acumula una baja de 17,7% en ese período, Supervielle cae 26,4%, Edenor 25,8% e YPF 29,2%.

Nvidia restituye a Jensen Huang y el petróleo toca su menor precio en tres meses

La suba externa la impulsa Nvidia, que este lunes volvió a nombrar a Jensen Huang presidente y director ejecutivo por decisión unánime de su directorio, según el comunicado que la compañía presentó ante la SEC. Huang había renunciado el 12 de noviembre, y con su regreso las acciones de la tecnológica se disparan más de 30% y el índice Nasdaq sube más de 6%.

Las energéticas también suben, a pesar de la caída del crudo. El Brent para entrega en enero baja 3,3%, a US$ 89,46 por barril, su menor precio en tres meses.