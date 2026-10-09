Polémica por el oro del Banco Central: José Luis Daza cruzó a la AGN y comparó la cobertura con un seguro contra incendio

El viceministro de Economía, José Luis Daza, defendió la actuación del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en la administración de sus reservas de oro y cruzó en duros términos a la Auditoría General de la Nación (AGN), luego de que el organismo de control sostuviera que la entidad registró un saldo negativo superior a los 1.000 millones de dólares por contratos vinculados a la cotización del metal. Para respaldar la posición oficial, el funcionario apeló a una analogía doméstica.

A través de sus redes sociales, Daza apuntó contra el criterio del organismo auditor: “Para esta gente, comprar seguro contra incendio de tu casa es un error si la casa no se incendia”. En esa misma línea, el número dos de la cartera económica completó: “La casa no se quemó, sino que subió de precio. Pero esta gente dice que calculó mal. Insólito”.

El respaldo de Daza a Santiago Bausili y su defensa de la cobertura sobre el oro

En su descargo público, el viceministro respaldó al titular del BCRA, Santiago Bausili, y aseguró que “hizo lo correcto por el país”. Para Daza, la cobertura es una forma de proteger las reservas: “Comprar seguro protege los activos cuando el país más los necesita. Es lo responsable”, remarcó.

Increíble!! Muchos países optan por no proteger sus activos justamente porque puede haber gente que no entiende de finanzas y sale a decir brutalidades. @Kicker0024 haciendo lo correcto por el país. Comprar seguro protege los activos cuando el país más los necesita. Es lo responsable. Para esta gente comprar seguro contra incendio de tu casa es un error si la casa no se incendia. La casa no se quemó sino que subió de precio. Pero esta gente dice que calculó mal. Insólito. Penoso para un país con el capital humano de la Argentina. https://t.co/Tkx32WzADU — Jose Luis Daza (@JoseLuisDazaAR) October 9, 2026

Asimismo, Daza desestimó las consideraciones volcadas en la auditoría y las calificó de “brutalidades”. “Muchos países optan por no proteger sus activos justamente porque puede haber gente que no entiende de finanzas y sale a decir brutalidades”, advirtió, y cerró su mensaje con una crítica: “Penoso para un país con el capital humano de la Argentina”.

Los números de la AGN: contratos derivados y una pérdida de US$1.023 millones

El cuestionamiento surgió en la revisión de los estados contables 2025 del Banco Central, como publicó este diario. El titular de la AGN, Juan Manuel Olmos, consideró “razonable” el estado patrimonial global del organismo y admitió que el stock de oro anotó una revalorización contable superior a los 8 billones de pesos por el alza de su valor internacional. Sin embargo, diferenció esa ganancia, de carácter contable, de las operaciones financieras con derivados que el Central pactó a modo de cobertura, utilizando parte del metal como activo subyacente.

La AGN concluyó la auditoría de los Estados Contables (EECC) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) al 31 de diciembre de 2025. La opinión de la AGN es que los EECC del BCRA son razonables, en sus aspectos técnicos, sobre la situación patrimonial de la entidad. Sin embargo, el informe incluye un señalamiento sobre el resultado de las operaciones vinculadas a las reservas de oro. Durante el ejercicio 2025, la tenencia de oro —adquiridas en las gestiones de Prat Gay y Marco del Pont— registró una ganancia patrimonial de más de 8 billones de pesos, explicada solamente por la suba internacional del precio del metal. En ese mismo año, bajo la actual gestión (Bausili) y con fines de cobertura, el BCRA concertó operaciones de derivados liquidables en dólares utilizando parte del oro de las reservas como bien de respaldo (subyacente). De acuerdo con los EECC, el resultado de estas operaciones arrojó una pérdida de 1.5 billones de pesos (equivalentes a USD 1.023 millones), que se pagó con divisas. Al cierre del ejercicio auditado ya no existían posiciones u operaciones abiertas por este concepto. En síntesis: durante el 2025 el BCRA realizó operaciones financieras especulando con una determinada trayectoria para el precio internacional del oro, erró el cálculo y perdió USD 1.023 millones, según surge de las registraciones contables. Desde que se auditan los Estados Contables del BCRA, nunca se había utilizado esta magnitud de reservas físicas (oro) para transacciones de riesgo, como las mencionadas operaciones de derivados que han generado una pérdida de más de USD 1.000 millones para la entidad. Por último, quiero aclarar que la AGN se encuentra trabajando en la auditoría específica sobre la gestión de las reservas físicas (oro) por parte del BCRA. En ese informe se podrá saber por qué se tomó la decisión de trasladar el oro al exterior, a dónde fue enviado y si tuvo algún beneficio específico para el país o, en su defecto, quien se benefició. Dicho informe se encuentra desde hoy, en el BCRA para su descargo. October 8, 2026

Para la auditoría, esas operaciones causaron un quebranto de 1,5 billones de pesos, equivalentes a 1.023 millones de dólares: 960 millones por las operaciones y otros 62,8 millones en concepto de primas de opciones.

«Erró en el cálculo y arrojó una pérdida de US$1.023 millones», afirmó Olmos, quien advirtió que nunca se había registrado una pérdida semejante ni se habían usado reservas físicas de oro para operaciones de riesgo desde que se auditan los balances del Central.

Paralelamente, el organismo de control lleva adelante otra auditoría sobre el traslado de reservas físicas de oro al exterior, que determinará el destino del metal y los eventuales beneficios de la operación. La controversia también llegó a la Justicia, donde se denunciaron posibles irregularidades contra funcionarios del Gobierno.

La réplica del Central: un resultado neto positivo de US$2.505 millones en oro durante 2025

Frente al informe, la autoridad monetaria emitió un comunicado en el que rechazó las objeciones y aseguró que durante el ejercicio 2025 su posición en oro cerró con un resultado neto positivo de 2.505 millones de dólares, producto del efecto combinado de la suba del precio internacional del metal y de las coberturas que aplica sobre el 100% de sus tenencias.

En ese comunicado, el BCRA explicó la mecánica del instrumento: “En años en los que el oro muestra un desempeño favorable, tal como ocurrió en 2025, los derivados financieros que actúan como seguro suelen registrar un resultado negativo”. Por eso, sostuvo que la estrategia debe evaluarse en conjunto, considerando la valorización del activo y el costo del seguro, cuyo efecto neto “resultó ampliamente positivo”.

Finalmente, el Banco Central argumentó que las coberturas son una práctica habitual que aplica desde 2007. Destacó que entre 2007 y 2011 los pagos por ese concepto representaron casi el doble en proporción al valor de mercado del oro en cartera sin que la AGN formulara observaciones, y recordó que la propia AGN aprobó sus estados contables 2025, que según la entidad tuvieron un resultado récord y el mayor incremento patrimonial de los últimos 20 años.