¿Fin de las PASO?: los puntos de la reforma electoral que planea el Gobierno y podría anunciar en la apertura de sesiones

En el inicio del tercer año de gestión, el Gobierno de Javier Milei trabaja en una serie de reformas electoras con el fin de establecer cambios significativos en el sistema democrático nacional. Las medidas pueden ser anunciadas el domingo 1 de marzo en la inauguración de la Asamblea Legislativa, con el discurso del presidente.

Los cambios presentados por el Gobierno esperan dar un giro en la forma electoras hasta ahora aplicado. El Poder Ejecutivo tiene en carpeta una serie de modificaciones que trastocarán el sistema que incluye la eliminación de las PASO.

A nivel de antecedentes, existe un borrador que fue diseñado por el asesor presidencial, Santiago Caputo, que incluye además la idea de implementar la Boleta Única de Papel (BUP) en las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Si bien cada gobierno provincial tiene autonomía propia para definir la modalidad de los comicios locales y demás sistemas electorales en su territorio, la propuesta presentada por La Libertad Avanza (LLA) planea impulsar un debate en cada territorio para enumerar las claves de la BUP.

Dentro de los motivos para proponer este sistema de cambios, la idea del Gobierno es «simplificar» y “unificar” los procesos para evitar que la sociedad asista más de una vez o deba hacer más de una fila para emitir el sufragio.

Para el evento de inauguración establecido este domingo 1 de marzo, durante la apertura de sesiones ordinarias, Javier Milei podría anunciar la reforma que planifica el equipo designado en el marco de la hoja de ruta trazada para el año legislativo.

Las modificaciones del Gobierno para la reforma electoral

Los cambios presentados por el Gobierno Nacional buscan dar un giro en las lógicas del sistema electoras y al momento de realizar la movilización masiva para votar. La reforma electoral presentaría la eliminación de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

Si bien esta decisión se presentó con polémica y dejando debates internos debido al análisis de los ventajas y desventajas de la determinación, desde el partido liberal sostuvieron que se buscarán nuevos sistemas lógicos y alternativos de votación.

Otro punto clave que el gobierno propone modificar el régimen de partidos políticos, el cual obligará a revisar el sistema de financiamiento de cada espacio con el objetivo de concretar una distribución “más eficiente” de los fondos destinados a costear las actividades de campaña.

Esta medida, frustrada en el curso legislativo en la Reforma del Fortalecimiento Electora, busca la eliminación de los espacios de publicidad electoral en los medios y del financiamiento público para las campañas. A su vez medirá la reducción de encuestas de 8 días a 3 días anteriores a cada elección y la creación de la figura del fiscal general ante la Cámara Nacional Electoral.

