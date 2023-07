Roberto Cachanosky, sobre la desaceleración de la inflación: «es transitoria»

El economista Roberto Cachanosky habló en exclusiva con Diario RÍO NEGRO. Cepo, tipo de cambio, inflación y reforma monetaria, algunos de los temas abordados en esta nota.

PREGUNTA: Usted propone la inmediata eliminación del cepo cambiario. ¿Cuáles serían sus beneficios respecto de hacerlo gradualmente?

RESPUESTA: Nadie entra a un lugar del que no puede salir. El argumento es ‘esperemos a que entren los dólares para que cuando tengamos dólares suficientes, podamos levantar el cepo’. El tema es que nadie va a entrar en dólares mientras esté el cepo, por lo que lo vamos a tener indefinidamente de esa manera. Hay que eliminar el cepo de entrada, pero no es solo eliminar el cepo, sino que debe hacerse junto con el anuncio de una seria de reformas estructurales, como una reforma monetaria, reforma laboral, del estado, impositiva, la incorporación de la economía argentina al mundo, terminar con los planes sociales y transformarlos en trabajo, etc. Si uno genera un shock de confianza, no va a haber corridas.

P: La eliminación del cepo implicaría una unificación cambiaria. ¿A qué tipo de cambio?

R: Al que determine el mercado, por ejemplo la cotización del dólar blue. Las brechas cambiarias desaparecieron no porque el blue bajó para alcanzar el oficial sino que el oficial subió para alcanzar el blue. Las distorsiones de alguna manera hay que corregirlas. En la serie histórica mensual desde enero de 1971 hasta ahora hay 4 puntos máximos de brecha cambiaria: uno es en 1975, otro en 1982 después de Malvinas, otra en 1989 y la de ahora, que está empatando con la de la hiperinflación.

P: ¿Y cómo se morigeraría el impacto inflacionario de esa unificación?

R: Será un salto de una sola vez, eso puede ocurrir. Tenemos dos opciones. O seguimos como estamos, manteniendo atrasado el tipo de cambio, te van a faltar insumos, cada vez se va a frenar más la actividad económica, etc, o bien acomodamos precios relativos, que significa corregir tarifas de servicios públicos, tipo de cambio, controles de precios, etc. Si eso va acompañado de una serie de reformas económicas, qué me hace pensar que no voy a tener un ingreso de dólares como consecuencia de la libertad económica y de las mejores perspectivas que me permita morigerar sustancialmente la suba del tipo de cambio.

P: Las consultoras estiman una desaceleración inflacionaria para el mes de junio. ¿Es estacional o el inicio de una tendencia a la baja?

R: En caso de que la inflación llegara a ser menor, no quiere decir que sea tendencia. Los precios pueden desacelerarse transitoriamente y después volver a dispararse, no necesariamente deben estar todos los meses un escalón para arriba. No hay ningún elemento en concreto que nos diga que esto sea una tendencia, es una cuestión transitoria. Por ejemplo, no subió el precio de la carne, que tiene una ponderación importante dentro del IPC. ¿Es un tema estadístico o es un tema económico? Es un tema estadístico.

P: ¿A qué atribuye la buena reacción de los mercados al cierre de listas?

R: Primero, creer que Massa es un candidato promercado luce un poco exagerado. Él es el candidato a presidente pero cuando uno mira para atrás ve que el listado está lleno de gente de La Cámpora, que no es justamente promercado. Están Máximo Kirchner, Wado de Pedro, etc. En el mercado vamos a encontrar de todo, menos a las carmelitas descalzas. Hay dos cosas que subieron: las acciones y los bonos. Las primeras pudieron haber subido porque, pensando que llega Juntos por el Cambio al Gobierno, el horizonte económico puede ser mejor para las empresas, por menos controles de precios, menos cepo, etc. En el caso de los bonos yo tengo mis dudas, porque la deuda del sector público es tan grande que yo estaría pensando más en un reperfilamiento que en una perspectiva fantástica para los bonos, los veo bastante impagables. Pero a veces los inversores corren para un lado, hacen la ganancia y después se van.

P: Habló de la necesidad de una reforma monetaria. ¿En qué cree que debería consistir?

R: En 2018, hicimos dos debates con Jorge Ávila y Alejandro Estrada en la UCEMA, los 3 a favor de la dolarización. En ese momento se podía dolarizar. Dolarizar es ‘traeme los pesos, tomá los dólares’, pero para eso el Banco Central debe tener los dólares necesarios para rescatar los pesos que emitió. Hoy eso serían unos U$S 10.000 millones, aproximadamente. Hoy el Banco Central no tiene dólares propios, no tiene nada. ¿Entonces cómo hago para dolarizar? Además, cuando uno dolariza cierra el Banco Central como institución bancaria, entonces tiene que cancelar sus pasivos, y ahí tiene una deuda de U$S 30.000 millones con los bancos, que los bancos le compraron con depósitos de la gente. Entonces empiezan a hacer un cálculo en que agarran unos bonos de un quebrado que tiene otro quebrado y dicen que los van a vender a no sé cuánto, y que con eso cancelan la deuda. Lo quiero ver. Es un invento, venden humo. Hoy la mejor opción para la Argentina es quitarle el curso forzoso al peso y darle curso legal a todas las otras monedas, con eso le doy moneda al mercado para que hacer cálculo económico y transacciones de largo plazo. Solo hay que modificar el Código Civil. Pero eso tiene que ir atado a otra cosa: hay un montón de dólares que están depositados en el exterior y que no van a venir a la Argentina por miedo a confiscaciones pero que podría movilizar rápidamente la economía. Si yo quiero, por ejemplo, comprarte a vos tu departamento o el auto pagándote de mi cuenta de Nueva York a tu cuenta de Miami, esas transacciones se tienen que permitir.

PERFIL. Roberto Cachanosky.

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía por la Universidad Católica Argentina.

Ocupa el cargo de profesor titular de teoría macroeconómica en el máster de Economía y Administración de Empresas del Centro de Estudios y Capacitación Empresarial en la ciudad de Rosario, y de economía aplicada en el máster de Economía y Administración del Instituto Universitario.

Fue columnista de temas económicos en los diarios La Prensa (de 1985 a 1992), El Cronista (de 1992 a 2001), La Nueva Provincia -de la ciudad de Bahía Blanca- (de 1992 a 1998). Actualmente es columnista del diario La Nación.

Condujo el programa de TV «El Informe Económico», ganador del Premio Santa Clara de Asís en el año 2006. En la actualidad se desempeña como consultor económico.