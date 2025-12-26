Salto del dólar “blue” y mayor brecha cambiaria, mientras ingresan dólares del Banco Mundial

De manera imprevista y sobre el cierre de las operaciones de esta corta semana de Navidad, el dólar “blue” terminó muy demandado y su cotización saltó a $ 1.530. De esta forma, se abrió una brecha de $ 55 con respecto al precio minorista en los bancos, que se ubicó en $ 1.475, que habilita algún “rulo” fugaz hasta que las cotizaciones se arbitren. Los detalles.

El dólar blue se recalentó en el cierre de la semana

El salto se vincula a la demanda para hacerse de “billetes” de cara al inminente inicio de la temporada de verano de dinero que no está en cuentas bancarias.

De forma contraria, en el mercado oficial la divisa completó la semana sin variaciones. El dólar oficial en el Banco Nación terminó en $ 1.425 y $ 1.475 para ambas puntas. Por su parte, el mayorista cerró en $1.452,50, con operaciones por U$S 550 millones. Este buen volumen se alcanzó pese a que muchas empresas redujeron su actividad durante la semana por los feriados.

En el segmento financiero, el comportamiento fue mixto. El MEP mostró una leve suba a $1.490, mientras que el CCL retrocedió y finalizó en $1.526.

Por su parte, las reservas del Banco Central alcanzaron a U$S 43.610 millones, con un incremento de U$S 596 millones con relación al cierre del martes 23. El aumento obedece a un desembolso de unos U$S 500 millones de un crédito otorgado por el Banco Mundial, al que se le sumó una revaluación de activos.

El giro del Banco Mundial llega en un momento justo en que el Ministerio de Economía está juntando los dólares para el vencimiento de U$S 4.230 millones del 9 de enero.

Ahora la tesorería contaría con unos U$ 600 millones comprados en el mercado, U$S 910 obtenidos por la colocación del BONAR 2029 y U$$ 360 millones que ya envío el BID. A eso debe sumarse los U$S 500 millones que ingresaron del BM y los U$S 700 millones que se acreditarían en los primeros días de enero por la concesión de las centrales hidroeléctricas. La sumatoria de todos estos ingresos se acercaría a U$S 3.000 millones cuando aún faltan dos semanas y ocho ruedas cambiarias para el momento del pago.

Entre las diferentes opciones para completar el monto, sigue latente la firma de un préstamo con bancos privados.

Sigue la acumulación de las personas

Por su parte, las personas humanas compraron en noviembre $ 1.596 millones. Este monto contrasta con los U$S 6.890 millones que se habían adquirido en septiembre y los U$S 5.068 millones de octubre en medio de la incertidumbre financiera que provocaron las elecciones de medio término.

Si se compara con noviembre de 2024, cuando aún regían restricciones cambiaras, el monto se quintuplicó. Los datos corresponden al informe de Evolución del Mercado de Cambios del Banco Central.

“Parte de estos fondos quedan depositados en cuentas locales o son utilizados posteriormente para la cancelación de consumos con tarjetas en moneda extranjera y por ello no incrementan la posición de activos externos”, aclaró el BCRA.

No obstante, la dinámica muestra que pasado el acto electoral se mantiene la predisposición de los residentes a la compra de divisas, lo cual sostiene la presión sobre el tipo de cambio y la exigencia a la que se somete al Banco Central para el proceso de acumulación de reservas.

Corresponsalía Buenos Aires