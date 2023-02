Se disparó la emisión de deuda del Banco Central

La emisión de Letras de Liquidez, denominadas Leliq, y pases por parte del Banco Central genera preocupación entre los analistas privados. Según algunas estimaciones, su ritmo de crecimiento equivale a 1 billón de pesos cada 45 días.

Se trata de deuda remunerada a tasas del 75% anual, que ya alcanzó los $11 billones. Tan solo a fines de 2022, las Leliq alcanzaban los $ 10 billones.

Además, en febrero se aceleró la caída de reservas del Banco Central, que este lunes quedaron al borde de los US$ 40.000 millones. En las últimas 20 ruedas el organismo se desprendió de unos US$ 960 millones, de los cuales unos US$ 48 millones corresponden a la cifra de hoy.

Con estos datos se calcula que el pasivo total del BCRA llegó a los $11,005 billones. Número que está integrado en un 22% por pases pasivos ($2,419 billones, la mayor parte pactados a un día y a una tasa del 72% nominal anual -TNA- o 105,3% efectiva anual -TEA-) y el 78% restante por las Letras de Liquidez (Leliq), que emite cada martes o jueves y por las que paga una tasa del 75% (TEA del 107,35%) que ya sumaban $8,5863 billones.

Según especialistas, la emisión crece por el muy elevado costo que representa su mantenimiento desde que las tasas de interés subieron para no quedar tan desacopladas con la inflación.

En enero el BCRA debió pagar a los bancos $702.329 millones en concepto de intereses, seis veces más que los $116.077 millones que había abonado en igual mes del 2022. Según expertos, solo por el pago de intereses cada 5,3 meses se genera una nueva Base Monetaria.

En lo que va del Gobierno, el stock de Leliq y pases subió en $8,6 billones, en buena medida porque el Banco Central nunca paga los intereses y los capitaliza.

Especialistas advierten que el efecto de la emisión monetaria y su posterior absorción vía leliq, representa la idea de un Estado que le quita dinero a los bancos, siendo que en el pasado financiaba al sector privado. Eso explica que haya cada vez menor crédito destinado a la producción de bienes y servicios.

Fuente Noticias Argentinas