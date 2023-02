Sturzenegger: «el programa económico debe estructurarse con una estabilización de shock»

El economista, Dr. Adolfo Sturzenegger, compartió con Pulso su análisis de la realidad de la economía argentina.

PREGUNTA: ¿Cuál es la causa estructural de estos 15 años de alta inflación?

RESPUESTA: En el 2002 tuvimos lo que suelo llamar “una falsa inflación”, porque el impacto estabilizador de la convertibilidad fue tan grande que todos los precios de los bienes no transables en la economía no cambiaron ese año. Una inflación se define como un aumento generalizado de los precios, y en ese año en absoluto lo hubo. Ahora, ¿por qué hubo un 43% de inflación ese año? Por el extraordinario avance nominal de los precios de los transables, dado que el peso se devaluó con relación al dólar en un 230%. Pero al año siguiente, la inflación fue del 3,5%, el país no estaba en un proceso inflacionario. La inflación tomó entonces una meseta y se empieza a acelerar desde el 2007 porque, por un lado, aquellos bienes no transables empezaron a aumentar de precio y por otro lado el gobierno alentó, a través del gasto público, creación monetaria. No obstante, en los últimos 10 años no hay una correlación directa entre inflación y variables monetarias, pero sí entre inflación y variables inerciales, que son los salarios nominales, el tipo de cambio nominal, las tarifas de servicios públicos y otros precios .

En el 2002 tuvimos “una falsa inflación”, porque el impacto estabilizador de la convertibilidad fue tan grande que todos los precios de los bienes no transables no cambiaron ese año. Adolfo Sturzenegger, economista.

P: ¿Qué evaluación hace de la actual lucha contra la inflación?

R: Los intentos de Massa-Rubinstein son moderar presiones inerciales. Buscar que en las paritarias los salarios nominales no se ajusten siempre pensando en el pasado, sino mirando hacia adelante, tratando de que las devaluaciones nominales sean algo menores que la tasa de inflación, pero son intentos completamente insuficientes. El bloqueo del factor inercial es tímido, donde si el tipo de cambio tiene que subir el 7%, lo hacen subir solo el 5%, o si los salarios tienen que ajustarse el 8%, lo hacen ajustar el 7%. Y el fuerte crecimiento en los distintos agregados monetarios tampoco colabora con el proceso de estabilización.

El bloqueo del factor inercial es tímido. Adolfo Sturzenegger, economista.

P: ¿Entonces la meta del 60% de inflación anual no es alcanzable?

R: Muy difícilmente alcanzable, el factor inercial se instaló en la economía y no hay un programa de shock dirigido a deternerlo. Ese programa necesita variables monetarias sumamente eficaces y un superávit fiscal más que equilibrio fiscal. El quiebre del proceso inercial debe ser al estilo de los grandes programas de estabilización. Se debe buscar una desindexación de la economía donde la regla más clara y más efectiva no es que los salarios se ajusten en vez del 8% el 6%, o el tipo de cambio en vez del 7% el 5%, sino fijar la tasa de variación a indexar en cero. Eso necesita dos grandes condiciones iniciales: un ajuste de los precios relativos y un entorno macroeconómico solvente y superavitario.

La meta de 60% de inflación anual es muy difícilmente alcanzable, el factor inercial se instaló en la economía. Adolfo Sturzenegger, economista.

P: ¿Y también un consenso social amplio, no?

R: Sí. Es una delicadísima operación sociopolítica. Yo suelo recordar un episodio de 5 años en la economía argentina, donde la administración estaba a cargo de Néstor Kirchner, Roberto Lavagna y Alberto Fernández. Ellos no tienen nada que ver con lo que pasó, pero la economía se reajustó en el segundo semestre del 2002 hacia una situación de plena solvencia soberana, pasando a un fuerte superávit fiscal por condiciones endógenas, y a una fuerte solvencia externa en dólares por la enorme capacidad competitiva de nuestras exportaciones debido a una devaluación del 230% con salarios nominales constantes. El sector privado en el período 2003-2007 creció al 10,5% anual, los salarios crecieron un 74% en términos reales, la pobreza bajó 36 puntos. El valor de las commodities ayudó de manera ínfima. Lo que ayudó fue la contención de dos superávit gemelos, generó un impacto de confianza sobre la inversión privada excepcional. Por tanto, existe un programa económico capaz de dar beneficios sociales y políticos casi inmediatos. Se requiere un gran acuerdo, pero a la vez convencer a los políticos que lo único que les interesa es mantener o acrecentar su poder en el muy corto plazo. Si les interesara el largo plazo no tendríamos estos problemas.

La economía se reajustó en el segundo semestre del 2002 hacia una situación de plena solvencia soberana. Adolfo Sturzenegger, economista.

P: ¿Por tanto considera que la devaluación es parte integrante de ese programa económico?

R: Creo que en los últimos 70 años hemos tenido un tipo de cambio real poco competitivo. Entre otras cosas porque siempre sufrimos inflación y los gobiernos usaron como ancla el tipo de cambio nominal. A su vez, pusieron retenciones a la carne, al trigo, al maíz, etc. Entonces por un lado tenemos un tipo de cambio real muy bajo y por otro fuertes gravámenes a las exportaciones del sector agroindustrial, el sector exportador por excelencia. Ese programa debe estructurarse con una estabilización de shock que termine con la inflación y con la necesidad de usar el tipo de cambio nominal, las tarifas o eventualmente a los salarios como ancla. Se necesita un enfoque holístico, para darle alguna chance a la economía argentina de quebrar los 70 años de decadencia que lleva. Sí, se necesita un tipo de cambio real alto.

Se necesita un tipo de cambio real alto. Adolfo Sturzenegger, economista.

P: ¿Qué opina del préstamo que se solicitó al FMI en 2018?

R: La situación de salida de capitales era tan intensa que comprometía todos los pagos de deuda que el país debía hacer. Entonces, recurrir al FMI tal vez fue necesario más que malo o bueno. El problema fue que en los años anteriores el programa fiscal y el de solvencia en dólares no fueron correctos, y derivó en que no hubo una confianza inversora fuerte en el país y los capitales que entraron fueron más de corto plazo, de carry trade, y se hizo insostenible la situación. Siendo el soberano insolvente es muy difícil que la inversión de largo plazo se instale en el país. El préstamo era necesario, pero evitable.

El préstamo del FMI era necesario, pero evitable. Adolfo Sturzenegger, economista.

P: ¿Cuál la meta del acuerdo con el FMI de más difícil cumplimiento?

R: Realmente en lo fiscal el FMI planteó un programa de gran timidez, por eso creo que el problema está más en el sector externo y en las metas de pagos de endeudamiento externo en general y al FMI en particular que en las metas fiscales. O sea, en cumplir las metas de acumulación de reservas netas del Banco Central.

En lo fiscal el FMI planteó un programa de gran timidez. Adolfo Sturzenegger, economista.

PERFIL. Adolfo Sturzenegger.

Es Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Nacional de la Plata (UNLP), y Master in Economics por la Universidad de Harvard.

Es académico de número en la Academia Nacional de Ciencias Económicas.

Es profesor titular de Teoría del Desarrollo Económico en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP.

Fue asesor en organismos de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires, y consultor en el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y Organización de Estados Americanos.

Publicó, en economía, 4 libros y varios artículos.