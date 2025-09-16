Venta de Carrefour en Argentina: venció el plazo para presentar ofertas, quiénes son tres los interesados en la cadena de supermercados

La cadena de supermercados Carrefour anunció la venta de sus sucursales en Argentina. Si bien la lista de interesados es extensa, hay tres compradores que pican en punta para quedarse con la marca francesa. Los detalles de las ofertas y quiénes quedaron en el camino.

Los tres empresarios que buscan quedarse con Carrefour son Alfredo Coto, Grupo De Narváez (actuales dueños de Chango Más) y Klaff Realty LP, el gigante de Uruguay que opera Tienda Inglesa, según lo publicado por La Nación. Las ofertas «no vinculantes» fueron recibidas en sobre cerrado por las oficinas de Deutsche Bank en Alemania.

El plazo para que cada interesado presente sus ofertas económicas, junto a su modelo de negocio, venció este martes 16 de septiembre, sin embargo podría extenderse algunos días más.

Las ofertas de los tres interesados en comprar Carrefour en Argentina

Según trascendió, las primeras tres ofertas rondan entre los u$s1.500 millones y los u$s900 millones. Pese a esto, la cadena francesa tiene intenciones de no recibir un cifra menor a los u$s2.000 millones por las 700 sucursales que opera Carrefour en el país a través de varios formatos.

Cabe recordar que la marca cuenta con una entidad financiera propia, el Banco de Servicios Financieros, que está presente en Argentina hace 42 años.

Entre los tres interesados, el que más potencial de obtener la cadena francesa es el Grupo De Narváez. «Es quien más interesado se muestra en concretar la transacción y va a hacer lo imposible por no perder la pelea», admiten fuentes cercanas al empresario.

Quiénes son los dos empresarios que se bajaron de la posibilidad de compra de los supermercados Carrefour en Argentina

Entre los interesados estaba la dupla conformada por Inverlat, dueño Havanna, y Newsan, bajo el mando de Rubén Cherñajovsky. Finalmente se conoció que no seguirán en competencia pese a haber hecho el esfuerzo de unir voluntades.

«Finalmente, no presentaron ninguna propuesta porque entienden que están lejos de poder alcanzar y menos superar, las que ofertaron los grupos que tienen más intenciones de quedarse con Carrefour Argentina», dijeron fuentes que siguen de cerca las negociaciones a Iprofesional.

Esta no es la primera compra que pierde el grupo Inverlat contra GDN. En 2020 se disputaron la propiedad de la cadena de supermercados Walmart.