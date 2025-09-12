Carrefour se va de Argentina: cuántas sucursales de Neuquén y Río Negro quedaría afectadas por su salida

Los dueños de la cadena Carrefour tomaron la decisión de vender sus más de 700 sucursales en todo el país. La lista de interesados en comprar es extensa, pero todavía no hay un comprador oficializado. Cuántos supermercados de Neuquén y Río Negro están afectadas.

La gigante francesa se retira para enfocarse en mercados más estables y rentables, como Francia y España.

Como parte de una nueva estrategia comercial, la medida implica mejorar la eficiencia operativa y sus márgenes.

A diferencia de los mercados europeos, la operación en Argentina necesita una gran inversión de capital y gestión debido al consumo inestable, la inflación y los constantes cambios en las regulaciones.

Solo en el año 2024, la empresa tuvo pérdidas de 220 millones de dólares en sus 680 tiendas por la caída del consumo y la suba de precios.

Cuántas sucursales tiene Carrefour en Neuquén y Río Negro

Según precisa la empresa en su página oficial, en el norte de la Patagonia la cadena de supermercados cuenta con cuatro sucursales.

La mayoría están ubicadas en el Alto Valle: dos en Neuquén capital (en el centro y en el oeste de la ciudad) y otra en General Roca. La restante se encuentra ubicada en la cordillera, en San Carlos de Bariloche.

Fuente: Carrefour.

La lista de los interesados en comprar Carrefour en Argentina

Los interesados en esta oportunidad de negocio, que podría ubicarse por encima de los 900 millones de dólares, serían varios jugadores conocidos: