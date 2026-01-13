Una familia tipo necesitó más de $1.300.000 para no ser pobre: la canasta básica total saltó al 4,1% en diciembre

Este martes el Indec reveló el último informe de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica Total (CBT), las cuales ambas tuvieron una variación de 4,1% en diciembre. Una familia tipo (de cuatro integrantes) requirió más de $1.300.000 para no ser pobre.

La CBA se centra en el costo de los alimentos mínimos necesarios para una persona o grupo familiar. En este sentido, para superar la línea de indigencia una familia tipo requirió $589.510 en diciembre de 2025.

Por otra parte, la Canasta Básica Total (CBT), que marca el monto necesario para no caer bajo la línea de la pobreza, saltó el último mes luego de haber subido 3,6% en noviembre y ahora una familia necesita $1.308.713 para superar el umbral.

En todo el 2025, la CBA y la CBT acumularon una variación anual del 31,2% y 27,7%, respectivamente, por debajo de lo que fue la inflación en el año (31,5%).

Qué fue lo que más subió en diciembre

El índice de precios viene acelerando desde hace siete meses cuando hizo piso en mayo con 1,5%. Desde entonces, no para de subir: junio (+1,6%), julio y agosto (+1,9%), septiembre (+2,1%), octubre (+2,3%), noviembre (+2,5%), y diciembre (+2,8%).

Las divisiones que subieron por encima de la inflación en diciembre fueron Transporte (4,0%), seguida de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%), Comunicación (3,3%), Restaurantes y Hoteles (3,2%), y Alimentos y Bebidas No Alcohólicas (3,1%).

Mientras tanto, las que tuvieron variaciones de precios por debajo de la inflación fueron Educación (0,4%), Prendas de vestir y Calzado (1,1%,), Equipamiento y mantenimiento del hogar (2,0%), Salud (2,1%), Recreación y Cultura (2,5%) y Bienes y Servicios varios (2,6%).