Venta de Carrefour en Argentina: ¿será De Narváez quien finalmente se quede con la cadena?

Francisco De Narváez, propietario del grupo GDN, que opera la cadena Changomás, está moviendo sus fichas estratégicas para convertirse en el principal comprador de Carrefour Argentina. La operación, que se negocia con la casa matriz francesa, cobró impulso luego de que otros competidores, como Cencosud, se bajaran de la puja.

Un paso clave en esta estrategia fue la venta de su cadena uruguaya Ta-Ta al grupo paraguayo Vierci. La transacción permitirá al empresario concentrar sus recursos financieros en la adquisición de la cadena francesa, una movida que lo ubicaría como uno de los líderes indiscutidos del retail nacional.

Alianza estratégica con IRSA y L Catterton

La oferta de GDN combina la experiencia de De Narváez en el consumo masivo, demostrada con la compra de las operaciones de Walmart en Argentina (hoy Changomás), con una sólida alianza de socios estratégicos.

El empresario sumó a IRSA, el mayor desarrollador inmobiliario del país liderado por Eduardo Elsztain, y mantiene la participación del fondo de inversión L Catterton, socio de De Narváez en marcas de indumentaria como Caro Cuore y Rapsodia.

La alianza es clave no solo por el manejo de más de 700 sucursales de distintos formatos (hipermercados, market, mayoristas y Express), sino también por los terrenos y superficies inmobiliarias de Carrefour. La experiencia de IRSA en real estate sugiere que los activos podrían explotarse más allá del negocio minorista.

Un posible gigante del retail

Si la operación se concreta, el conglomerado controlado por De Narváez manejaría cerca del 29% del mercado minorista argentino, sumando las participaciones de Changomás y Carrefour. Actualmente, Carrefour Argentina emplea a unas 17.000 personas y opera en 110 municipios, mientras que la fusión proyecta un grupo con 39.000 empleados y 800 sucursales.

La disputa por Carrefour también incluye al grupo Coto, al fondo estadounidense Klaff Realty y al conglomerado peruano Intercorp, y aún se encuentra en una etapa de definición.

Fuentes del mercado aseguran que la venta de Ta-Ta en Uruguay es un mensaje claro de la determinación de De Narváez por ganar la contienda y cerrar una de las operaciones empresariales más relevantes del año.

Con información de Noticias Argentinas