Viajar entre Argentina y Colombia será más fácil: habilitaron nuevos vuelos directos

La Secretaría de Transporte autorizó el ingreso de JetSmart Colombia a Argentina al confirmar que se habilitó a la compañía a operar vuelos regulares internacionales en la ruta Medellín-Buenos Aires. Será con una frecuencia de hasta siete servicios semanales.

La medida se formalizó mediante la Disposición 11/2026 que se publicó este viernes en el Boletín Oficial. De acuerdo a lo informado, se permitirá la aerolínea comience sus operaciones en diciembre para ampliar la conectividad entre ambos países.

Habilitaron nuevos vuelos directos entre Medellín y Buenos Aires

El Ministerio de Economía informó que la normativa habilita servicios de pasajeros y de carga. La medida responde a la estrategia de expansión de JetSMART como operador de bajo costo en la región.

Con esta autorización se espera que incremente la oferta disponible y genere mayor competencia, con impacto en precios, frecuencias y disponibilidad de horarios para los usuarios.

Remarcaron que la decisión se enmarca en la política de «Cielos Abiertos» que impulsa el Gobierno nacional, orientada a promover la liberalización del mercado aerocomercial. El enfoque busca facilitar el ingreso de nuevas aerolíneas, estimular la competencia y ampliar las rutas internacionales, con el fin de dinamizar el transporte aéreo.

En cuanto a la nueva conexión directa entre Medellín y Buenos Aires, indicaron que la misma adquiere relevancia por el peso económico y turístico de ambas ciudades. El Gobierno considera que la habilitación de la ruta también amplía las capacidades logísticas para el intercambio de mercancías.

Por otra parte, el documento resaltó: «La medida se otorga en conformidad con los acuerdos bilaterales vigentes entre ambos países (Memorandos de Entendimiento de 2018 y 2025) y tras comprobarse que la empresa cumple con todos los requisitos legales y administrativos exigidos por la normativa argentina».