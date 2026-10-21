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Economía

YPF y la provincia de Neuquén trabajan en una herramienta conjunta para ofrecer capital de trabajo a las Pymes neuquinas

Fue uno de los temas principales de la jornada "Vaca Muerta: Visión de escala, eficiencia y el futuro de Neuquén" convocada por YPF y Centro Pyme en el Centro de Convenciones Domuyo. Con la presencia del gobernador Rolando Figueroa y el intendente Mariano Gaido, el CEO de YPF, Horacio Marín desarrolló el plan de crecimiento de la compañía.

Diego Penizzotto

Por Diego Penizzotto

Perspectivas. El CEO de YPF, Horacio Marín mostró el futuro de la compañía (Foto: Emiliano Ortíz).

Perspectivas. El CEO de YPF, Horacio Marín mostró el futuro de la compañía (Foto: Emiliano Ortíz).

El horizonte productivo y exportador de Vaca Muerta no deja de sorprender a propios y extraños. Todos los eslabones de la cadena de valor de la energía se encuentran presentes esta semana en Neuquén, con el telón de fondo de la exposición Argentina Oil & Gas (AOG).

En ese marco, el Centro PyME-ADENEU dependiente del Ministerio de Economía, Producción e Industria de Neuquén, junto a YPF, realizaron esta mañana el encuentro «Vaca Muerta: Visión de escala, eficiencia y el futuro de Neuquén», con un nutrido grupo de empresas neuquinas nucleadas en la Federación de Cámaras del Sector Energético de la Provincia del Neuquén (Fecene).

A orillas del Limay, en el Centro de Convenciones Domuyo, disertaron el gobernador de la provincia de Neuquén, Rolando Figueroa, el intendente de la ciudad de Neuquén, Mariano Gaido, y el CEO de YPF, Horacio Marín.

Figueroa Gaido Marín Domuyo
En primera fila. El gobernador Rolando Figueroa y el intendente Mariano Gaido, escucharon atentos al CEO de YPF (Foto: Emiliano Ortiz).

Con ambos mandatarios sentados en primera fila, Marín se explayó a lo largo de una hora sobre lo que llamó el programa «YPF 4×4», el cuál define los cuatro motores que traccionan el crecimiento presente y futuro de la compañía. El primero de ellos es el foco en Vaca Muerta, el segundo la gestión activa del portafolio, el tercero maximizar eficiencias en upstream y downstream, y por último el proyecto Argentina LNG.

No obstante, el objetivo principal de la jornada fue compartir el trabajo conjunto entre la provincia, las cámaras de productores y la empresa insignia de la energía argentina, en pos de encontrar herramientas que permitan a las empresas neuquinas obtener financiamiento para capital de trabajo, con la provincia como articuladora e YPF como garante.

«La provincia busca algún tipo de metodologías crediticias o de descuento de órdenes de compra, para fomentar el desarrollo de las empresas que ya trabajan en YPF y facilitarles el acceso al dinero para la inversión»

Mauricio Uribe, titular de Fecene.

Si bien no hubo precisiones respecto a los tiempos de puesta en marcha de la herramienta, ni acerca de montos y tasas, Marín hizo hincapié en el rol que juegan las empresas locales para el crecimiento de una actividad como el shale, y en la importancia de que la industria en su conjunto acompañe el arraigo local de ese crecimiento.

Al respecto y finalizado el encuentro, Mauricio Uribe, titular de Fecene explicó que «el gobierno provincial está proponiendo algún tipo de metodologías de crediticias o de descuento de órdenes de compra, para fomentar el desarrollo de las empresas que ya trabajan en YPF y facilitarles el acceso al dinero para la inversión que se necesita hacer para incrementar el volumen».

Mauricio Uribe Fecene
Mauricio Uribe, titular de Fecene (Foto: Emiliano Ortíz).

Uribe aseguró además que aún no existen precisiones: «Tal como dijo acá Horacio Marín, el instrumento está en estudio, así que no podría decir si se va a tratar de una orden de compra, o una certificación, pero la idea es respaldar a las empresa nuestras».

El titular de Fecene manifestó además su satisfacción por el crecimiento que experimenta el entramado productivo pyme de la provincia. «Estamos enfocados en posicionar a las empresas neuquinas como la mejor opción, no como una opción más. Y creo que lo estamos logrando, estamos bien posicionados y con buenas perspectivas», afirmó Uribe.

La Federación de Cámaras del Sector Energético de la Provincia del Neuquén (Fecene), nuclea a unas 600 empresas neuquinas de diversos sectores y rubros vinculados a la energía. Además, hay al menos otras 500 empresas que sin estar vinculadas de forma directa a Fecene, forman parte del entramado productivo de Vaca Muerta.


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El horizonte productivo y exportador de Vaca Muerta no deja de sorprender a propios y extraños. Todos los eslabones de la cadena de valor de la energía se encuentran presentes esta semana en Neuquén, con el telón de fondo de la exposición Argentina Oil & Gas (AOG).

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