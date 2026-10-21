YPF y la provincia de Neuquén trabajan en una herramienta conjunta para ofrecer capital de trabajo a las Pymes neuquinas

El horizonte productivo y exportador de Vaca Muerta no deja de sorprender a propios y extraños. Todos los eslabones de la cadena de valor de la energía se encuentran presentes esta semana en Neuquén, con el telón de fondo de la exposición Argentina Oil & Gas (AOG).

En ese marco, el Centro PyME-ADENEU dependiente del Ministerio de Economía, Producción e Industria de Neuquén, junto a YPF, realizaron esta mañana el encuentro «Vaca Muerta: Visión de escala, eficiencia y el futuro de Neuquén», con un nutrido grupo de empresas neuquinas nucleadas en la Federación de Cámaras del Sector Energético de la Provincia del Neuquén (Fecene).

A orillas del Limay, en el Centro de Convenciones Domuyo, disertaron el gobernador de la provincia de Neuquén, Rolando Figueroa, el intendente de la ciudad de Neuquén, Mariano Gaido, y el CEO de YPF, Horacio Marín.

En primera fila. El gobernador Rolando Figueroa y el intendente Mariano Gaido, escucharon atentos al CEO de YPF (Foto: Emiliano Ortiz).

Con ambos mandatarios sentados en primera fila, Marín se explayó a lo largo de una hora sobre lo que llamó el programa «YPF 4×4», el cuál define los cuatro motores que traccionan el crecimiento presente y futuro de la compañía. El primero de ellos es el foco en Vaca Muerta, el segundo la gestión activa del portafolio, el tercero maximizar eficiencias en upstream y downstream, y por último el proyecto Argentina LNG.

No obstante, el objetivo principal de la jornada fue compartir el trabajo conjunto entre la provincia, las cámaras de productores y la empresa insignia de la energía argentina, en pos de encontrar herramientas que permitan a las empresas neuquinas obtener financiamiento para capital de trabajo, con la provincia como articuladora e YPF como garante.

«La provincia busca algún tipo de metodologías crediticias o de descuento de órdenes de compra, para fomentar el desarrollo de las empresas que ya trabajan en YPF y facilitarles el acceso al dinero para la inversión» Mauricio Uribe, titular de Fecene.

Si bien no hubo precisiones respecto a los tiempos de puesta en marcha de la herramienta, ni acerca de montos y tasas, Marín hizo hincapié en el rol que juegan las empresas locales para el crecimiento de una actividad como el shale, y en la importancia de que la industria en su conjunto acompañe el arraigo local de ese crecimiento.

Al respecto y finalizado el encuentro, Mauricio Uribe, titular de Fecene explicó que «el gobierno provincial está proponiendo algún tipo de metodologías de crediticias o de descuento de órdenes de compra, para fomentar el desarrollo de las empresas que ya trabajan en YPF y facilitarles el acceso al dinero para la inversión que se necesita hacer para incrementar el volumen».

Mauricio Uribe, titular de Fecene (Foto: Emiliano Ortíz).

Uribe aseguró además que aún no existen precisiones: «Tal como dijo acá Horacio Marín, el instrumento está en estudio, así que no podría decir si se va a tratar de una orden de compra, o una certificación, pero la idea es respaldar a las empresa nuestras».

El titular de Fecene manifestó además su satisfacción por el crecimiento que experimenta el entramado productivo pyme de la provincia. «Estamos enfocados en posicionar a las empresas neuquinas como la mejor opción, no como una opción más. Y creo que lo estamos logrando, estamos bien posicionados y con buenas perspectivas», afirmó Uribe.

La Federación de Cámaras del Sector Energético de la Provincia del Neuquén (Fecene), nuclea a unas 600 empresas neuquinas de diversos sectores y rubros vinculados a la energía. Además, hay al menos otras 500 empresas que sin estar vinculadas de forma directa a Fecene, forman parte del entramado productivo de Vaca Muerta.