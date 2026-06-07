Femicidios, poder e impunidad

El brutal femicidio de la adolescente Agostina Vega, de apenas 14 años, trasciende lo policial/judicial para transformarse en un espejo incómodo de una realidad que Argentina arrastra desde hace años: la persistencia violencia contra las mujeres y la incapacidad de las instituciones para actuar incluso cuando las señales de alarma son más que evidentes.

La conmoción social generada por el crimen no responde sólo al horror por los hechos. Su muerte bajo la crueldad más extrema expone las terminales nerviosas de un sistema fallido, donde la negligencia judicial, la falta de redes de prevención adecuadas y el “punterismo” político se conjugaron para habilitar la tragedia.

Existe un desgarrador paralelismo de este caso con el origen del movimiento Ni Una Menos. Agostina tenía la misma edad que Chiara Páez en 2015, cuyo asesinato dio origen a la primera marcha histórica en el país. Ahora, este crimen fue unos de los motores de la movilización nacional del pasado 3 de junio de 2026, donde el reclamo por el desmantelamiento de políticas públicas de prevención y asistencia a víctimas resonó con urgencia renovada frente al Congreso de la Nación. En el medio, cientos de casos, muchos sin publicidad pero igualmente estremecedores.

El dolor y la indignación social se profundizaron al trascender las graves fallas en la investigación. Desde el inicio, la familia denunció que las autoridades no tomaron en serio el reporte de desaparición, a pesar de que se aportaron datos precisos sobre el sospechoso, Claudio Barrelier. La justicia cordobesa demoró días en activar la “Alerta Sofía”, un tiempo que pudo haber sido vital. Más grave aún fue la falta de preservación de la escena primaria del crimen en el barrio Cofico: el fiscal Raúl Garzón no dejó custodia policial tras la detención de Barrelier, permitiendo una posible contaminación del lugar antes del allanamiento formal.

A esto se sumó un manejo mediático cuestionable por parte de Garzón, quien llegó a proponer una “medalla” para el perro que halló el cuerpo, con poca sensibilidad y empatía frente a una búsqueda que no logró encontrar a la adolescente con vida.

Barrelier, además, había sido denunciado y detenido en 2025 por un grave hecho de violencia de género y privación ilegítima de la libertad. Sin embargo, recuperó la libertad en tiempo récord, sin que ni siquiera la denunciante fuera notificada.

Las sospechas de protección del poder se agigantan por el contexto político que rodea al presunto femicida que es, quizás, lo más escandaloso. Barrelier no era un desconocido de la política: barrabrava de Instituto de Córdoba y “ahijado político” del concejal Ricardo Moreno, referente de las 62 Organizaciones Peronistas. El caso reveló una red de empleo público sin controles, donde Barrelier -pese a sus antecedentes penales- fue contratado por la municipalidad por gestión del intendente Daniel Passerini apenas dos días antes del femicidio. La filtración de un audio donde Moreno admitía su influencia para el ingreso de Barrelier forzó su renuncia, desnudando cómo las estructuras estatales son a menudo “aguantaderos” de punteros políticos. Más de 28 años después de su muerte, la frase de Alfredo Yabrán “el poder es impunidad” no pierde vigencia

Los efectos institucionales ya son palpables. Se han iniciado pedidos de Jury de Enjuiciamiento contra los fiscales Raúl Garzón e Iván Rodríguez. Rodríguez es señalado por haber sido quien liberó a Barrelier en 2025, dejándolo en condiciones de reincidir.

Esta “puerta giratoria” judicial es apenas una muestra de una estadística nacional alarmante: en 2026, el 10% de los femicidas ya tenía antecedentes previos ignorados por la Justicia.

El caso de Agostina se inscribe en un contexto nacional de violencia letal que no cesa. En los primeros meses de 2026, Argentina ya registra 105 femicidios, una muerte cada 35 horas. El 60% de estos crímenes ocurren en el ámbito privado y son cometidos por personas del círculo íntimo, como ocurrió con Barrelier, expareja de la madre de la víctima.

La tragedia de Agostina Vega pone sobre la mesa preguntas incómodas: ¿Qué aprendió realmente Argentina sobre violencia a las mujeres después de más de una déçada de movilizaciones, campañas y promesas? ¿Cuántas instituciones fallaron para que ocurriera este crimen? ¿A cuántos Barrelier sigue protegiendo el poder?

Porque los femicidios tienen autores materiales, que deben ser castigados como corresponde, pero también fallas en la prevención y responsabilidades políticas, judiciales y sociales que Argentina todavía se resiste a asumir plenamente.