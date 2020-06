Neuquén

He leído que con muy buen tino el intendente de la ciudad de Centenario, provincia de Neuquén, y la intendenta de General Roca, provincia de Río Negro, están gestionando un convenio con Ejército y Gendarmería para que ayuden a paliar la situación problemática de la pandemia, como ya lo están haciendo en varias regiones del país, llevando comida y ropa a la población más vulnerable.



También he leído que organismos de derechos humanos (Madres de Plaza de Mayo, Zainuco y el Centro de Profesionales Derechos Humanos de Neuquén y Alto Valle), criticaron esta iniciativa. Yo me pregunto: ¿en qué país viven estas organizaciones?



¿No saben de la situación crítica que sufre Argentina, que necesita de toda clase de solidaridad? ¿Qué creen, que el Ejército y Gendarmería están compuestos por los asesinos y represores de hace 44 años? Por si no están informados, de esas lacras el que no murió fue juzgado o está siendo juzgado.



Nada tiene que ver el personal de ambas instituciones que hoy se encargan de ayudar, velar por la seguridad, controlar las rutas y fronteras argentinas del flagelo de la droga, etc.



No me parecen atinadas las críticas de estos organismos a los intendentes, pues sería de muchísima utilidad que todas las fuerzas militares ayuden a paliar esta situación inédita y crítica que nos azota. Más aún, en mi opinión deberían utilizar este personal para patrullar las calles no solo por seguridad, sino también para ayudar al personal policial y municipal a controlar que se cumpla el aislamiento preventivo y obligatorio.



Hernán Caire

DNI 5.262.288