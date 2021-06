El 95 por ciento de los pacientes internados en San Martín tenían indicación de vacunarse y no lo hicieron

El referente de la Zona Zanitaria IV, Juan Cabrera indicó que las personas que fallecieron por coronavirus en San Martín de los Andes , “la inmensa mayoría no estaban vacunados, y ninguno estaba con dosis completas ”.

En declaraciones radiales a FM de la Montaña, el médico expresó que de los pacientes internados en los centros de salud de la localidad “el 95 por ciento tenían indicación de vacuna y no se la habían aplicado”.

Con respecto a la posibilidad de permitir la apertura de la temporada de invierno, Cabrera manifestó “la clave está en la capacidad de respuesta que tenga el sistema de salud, no solamente en San Martín”. Añadió que “Nosotros podemos estar muy bien, pero si no tengo donde apoyarme si tengo algo más complicado no me sirve”.

Argumento que hay que esperar un descenso del número de pacientes que ocupan camas en salas de terapia intensiva. “Va a depender de esto”, agregó.

“Hoy, como vemos los informes de la provincia, el 100 por cientos de las camas están ocupadas”, concluyó el profesional de la salud.