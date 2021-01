Así fue expulsado Messi en la derrota de Barcelona

La derrota 3 a 2 de Barcelona ante Athletic Bilbao en la final de la Supercopa de España no fue lo peor para el argentino Lionel Messi, que fue titular y capitán en el equipo de Ronald Koeman.

Es que el rosarino además fue expulsado por primera vez en un partido oficial de su equipo. Ocurrió en el minuto 118, cuando iba por el empate y un rival quiso interrumpir su carrera. En el afán por sacárselo de encima hubo contacto y el árbitro Jesús Gil decidió echarlo a instancias del VAR.

Yo pensaba que Messi era zurdo, pero el cabrón tiene buen derechazo. pic.twitter.com/h9fyGMEpCV — Elyon (@ElyonMan) January 17, 2021

En lo futbolístico, el conjunto blaugrana estuvo dos veces al frente por los goles de Antoine Griezmann (40' y 76'), pero no supo como sostener la ventaja. Los empates transitorios del Bilbao fueron muy dolorosos, ya que el de De Marcos llegó a los 42'-al toque del 1-0- y el de Asier Villalibre cuando el partido se terminaba el tiempo regular(89').

Para colmo de males, Iñaki Williams apareció a los 4 minutos del suplementario para darle el triunfo y el trofeo al conjunto vasco y privar al Barcelona de volver a ganar algo.

Otra derrota que puede influir en un futuro no muy lejano, cuando Messi decida su futuro. Tiene contrato hasta mitad de año y, luego de la novela del receso, cuando intentó irse y el club no se lo permitió, la sensación es que el rumbo será cualquier lugar que no tenga la bandera catalana.