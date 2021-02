El básquet vuelve con público en Río Negro

El regreso de la competencia para el básquet de la región no solamente incluye la vuelta de los partidos. La Asociación de Básquet del Alto Valle, elaboró un protocolo para que pueda ingresar algo de público a los encuentros del nuevo torneo.

Desde un comienzo, el regreso de la actividad en divisiones formativas de distintas disciplinas estuvo atado a la vuelta de las clases presenciales. Así ocurre con el básquet, donde el certamen volvería antes del fin de febrero.

Con una serie de requisitos, el plan que se armó está firmado por personal de salud pública, permitiría el ingreso del 30% de la capacidad del estadio e incluye puntos particulares:

-las tribunas y canchas se desinfectarán antes y entre los partidos, que se jugarán con dos horas y media de diferencia.

-se asignará una puerta para ingresar y otra distinta para salir de la cancha

-deberá haber puertas y ventanas abiertas todo el tiempo para favorecer la ventilación

-se tomará la temperatura a quienes ingresen y el que tenga más de 37,5° no podrá entrar

-el uso de tapabocas será obligatorio en todo momento para el público

-los integrantes de grupos familiares podrán sentarse juntos, pero distanciados del resto

-en los baños deberá haber elementos de higiene

La cantidad de público dependerá del estadio donde se juegue, ya que no todos tienen la misma capacidad. En cada reducto habrá encargados y encargadas de cumplir los protocolos, que pasarán a ser parte de las reglas de juego.

Para que la actividad de formativas pueda retornar, la presencia de público es importante a partir del dinero que se genera con las entradas. Esa recaudación sirve para pagar los costos de arbitraje, apertura de canchas y viajes.

Los traslados serán únicamente individuales, por lo que serán los familiares quienes acompañen a los chicos y a partir de allí se busca permitir el ingreso de la gente.

Tras el visto bueno del gobierno provincial ahora resta esperar la resolución de cada municipio. En principio, las conversaciones con Cinco Saltos y Villa Regina están muy avanzadas.

El próximo torneo de la ABAV incluiría a los seis clubes de Río Negro (Deportivo Roca, Del Progreso, Cipolletti, Atlético Regina, Unión Alem Progresista y Cinco Saltos), Pacífico e Independiente de Neuquén y Pehuenes de Bariloche.

Si el gobierno de Neuquén no permita el regreso de la actividad, el Decano e Independiente jugarían siempre de visitante. El caso del equipo de Bariloche también es particular, ya que por ahora los rivales no viajarán a la ciudad lacustre. Pehuenes jugaría siempre fuera de casa, pero primero precisa el permiso de las autoridades locales para trasladarse y competir.

Se jugaría en formativas tanto femenino como masculino y cada 15 días. Cuando una rama tiene acción, la otra descansa.

''Vamos a jugar donde nos dejen jugar. La idea es arrancar para no perder otro año'', dijo Juan Pablo Andreotti, presidente de la ABAV en diálogo con Río Negro.

La decisión de intentar volver fue unánime entre los clubes de ABAV y a partir de allí comenzaron las gestiones con las autoridades. En cuanto al formato del torneo, se dividiría en dos zonas con Atlético Regina, los dos equipos de Roca, Unión y Cipolletti A, mientras que del otro lado estarían Cinco Saltos, los dos neuquinos, Cipo B y Pehuenes.

Las cuestiones deportivas están sujetas a las condiciones sanitarias y los permisos en las distintas jurisdicciones. En un contexto extraordinario, habrá contemplaciones para distintas situaciones. Por lo pronto, el básquet vuelve y con público.