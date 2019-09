Mirá el video del modelo brasilero que no puede caminar pero la rompe en la nieve

Fernando Fernándes, es un joven modelo y deportista brasileño que por estos días se lució en Chapelco haciendo Snowkite y dando muestras que no hay silla de ruedas, ni nada que te detenga, cuando elegís disfrutar.

Fernando se convirtió en modelo cuando un fotógrafo lo descubrió en una playa de Río de Janiero. Estuvo en Gran Hermano Brasil y lo eligieron para protagonizar una campaña de perfumes de la marca D&G junto a las modelos Naomi Campbell, Claudia Schiffer y Eva Herzigova.

Pero el 4 de julio de 2009 el modelo sufrió un accidente en auto en Sao Paulo y todo dio un vuelco. El choque le provocó una fractura en la columna vertebral y lo dejó paralizado de cintura para abajo.

Desde ese día comenzó una nueva vida en una silla de ruedas. “Al principio me preguntaba ¿Por qué yo?, pero hoy me pregunto ¿y porque no? Mi mentalidad deportiva me ayudó mucho: había aprendido que unas veces se gana y otras veces se pierde”, comentó hace unos años a los medios brasileros y ese espíritu es el que dejó marcado en la nieve de San Martín.

"San Martín de los Andes, un pequeño y encantador pueblo ubicado en la provincia de Neuquén, en el noroeste de la Patagonia, a orillas del lago Lácar. Abundante y exuberante naturaleza con la mejor estación de esquí de Argentina, Cerro Chapelco , la accesibilidad también tiene un buen sonido post Snowkite, si quieres comer un 'asado' junto al fuego también y si quieres una buena aventura y mucha vibra ¡Solo busca a estos tipos allí! Gracias hermanos ¡El año que viene hay más!", escribió en sus redes sociales @fernandoflife y subió una foto.