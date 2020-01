El celular, un aliado engañoso para subir a la montaña

“Un día de estos, a las 5 de la tarde, me crucé con dos chicos que recién comenzaban a subir a Laguna Negra. Les advertí que ya era tarde y pegaron la vuelta”. Martín de Agostini, el concesionario del refugio Italia en Laguna Negra, relató esta anécdota que no es un caso aislado.

A las conductas imprudentes por parte de quienes realizan travesías de trekking se suman las aplicaciones para celulares con información incorrecta de senderos que muchos amantes de la montaña ni siquiera chequean. Un combo explosivo.

El del cerro López es uno de los senderos más elegidos. Foto: Marcelo Martinez

Hoy, las páginas web con información oficial sobre los 230 senderos habilitados (y sus conexiones) son las del parque Nahuel Huapi (nahuelhuapi.gov.ar) y Bariloche Trekking, impulsada por el municipio y el Club Andino.

“Para nosotros, la proliferación de aplicaciones se está convirtiendo en un problema porque hay senderos que no están corroborados por Parques. Hay una aplicación donde los mismos usuarios suben travesías, la gente les pregunta y ellos responden”, especificó Ana Laura Barrandeguy, del Departamento de Uso Público del parque Nahuel Huapi.

Ante el masivo uso de esta aplicación, el parque se generó un propio usuario para detallar los senderos habilitados, con el deseo de que “la gente solo use esa información”.

Miles para arriba

A lo largo del 2019, unas 23.694 personas completaron el registro de trekking (aunque los datos son parciales ya que falta procesar información). Este número fue en aumento desde la puesta en marcha del formulario en 2006, cuando solo 4.322 personas lo completaron. En 2009, ese número ascendió a 14.872 y los últimos cuatro años se mantuvo estable y hasta es probable que haya bajado, lo que no quiere decir que haya habido menos gente en los senderos.

“Quienes más se registran son los extranjeros aunque también hay muchos argentinos. Cuesta más con los locales. Es una cuestión de costumbre. Cuando se ha consultado por qué no se registran, responden: ‘Porque vengo todos los días”, advirtió Horacio Paradela, coordinador de Conservación y Uso Público del parque Nahuel Huapi.

El fin de semana, Parques llevará adelante un muestreo del 100% de las personas que ingresen al Refugio Frey por cualquiera de sus tres accesos (la base del Catedral, Los Coihues y el filo). Un próximo muestreo en tiempo real, similar al de ahora, se realizará en febrero.

Laguna Negra, al sur del cerro López, tiene un sendero de una dificultad media, salvo el último tramo.

El objetivo es comparar estos números con los registros de trekking y saber con mayor exactitud cuánta gente (del total que concurre a la montaña) realmente se anota.

“El registro no es un capricho estadístico o burocrático. Es una herramienta clave para priorizar el registro de personas y abordar posibles accidentes. Si alguien avisa que va a un lugar y no llega, eso se constituye como señal de alarma y hay protocolos de intervención sobre la búsqueda de personas”, detalló Paradela.

Chequear la información

“Los primeros 15 días de enero son los más explosivos en cuanto a afluencia de gente; en febrero baja un poco. No trabajamos con reservas por una cuestión filosófica. Es un refugio de montaña. Si llegás arriba y no tenés reserva, no te puedo echar”, aseguró de Agostini sobre el refugio que administra en Laguna Negra.

Ese refugio tiene capacidad para 60 personas. Pero un 20% del público que sube y baja de ese cerro lo hace en el día; mientras que el 80% se queda en carpa o en el refugio (en alta, se estima que hay entre 60 y 100 personas por día).

“Hay un camino de desinformación tremendo. La gente, muchas veces, llega a la información rápido a través de las redes, sin chequear. Hay aplicaciones en las que figuran senderos con menor nivel de dificultad de las que, en realidad, tienen”, señaló el concesionario.

El refugio Agostino Rocca, en el Paso de las Nubes, entre Pampa Linda y el lago Frías.

“Entonces –agregó– tenés gente sin experiencia haciendo cosas de gran dificultad. O te encontrás con chicos que pretenden pasar la noche arriba con musculosa, pantalón corto y una mochila de 30 litros con una bolsa de dormir colgando”.

Al refugio del cerro López, el primero que construyó el Club Andino, se puede acceder por Colonia Suiza. Muchos pasan el día en ese lugar y los más arriesgados se animan al cruce a Laguna Negra.

“Mucha gente ni siquiera pasa por el refugio para consultar sobre las condiciones de la picada o si todavía hay nieve. Hablan con cualquiera o miran las aplicaciones y se quedan con eso”, objetó Sergio Barbagallo, el administrador del refugio en el cerro López.

Relató que días atrás, dejó un reclamo en la empresa Google porque “publicaban una picada antigua por donde la gente se pierde. Mucha gente se perdió por seguir ese camino. Hice la advertencia de que estaban dando información incorrecta. Pero nunca me respondieron”.

Cuando algún turista se pierde o se accidenta, el costo del rescate suele ser muy grande y no hay forma de financiarlo si no es con aportes del Estado.

Muchos de estos rescates deben realizarse con helicópteros, lo que encarece aún más el operativo.

Recomendaciones para caminar en la montaña

Los senderos de trekking llevan largas horas de caminata. El recorrido elegido debe ser acorde a la capacidad física de cada uno.

Tener en cuenta salir temprano y no cortar camino.

Completar el registro de trekking antes de salir en www.nahuelhuapi.gov.ar es obligatorio, gratuito y la forma más segura para caminar.

Las salidas deben ser planificadas, en compañía de alguien, con equipos adecuados y con la indumentaria de acuerdo a la temporada.

Respetar el itinerario declarado en el registro de trekking.

Tener en cuenta el pronóstico, los mapas y las distancias.

Recordar que si se transita por un área boscosa, la caída de árboles y ramas es frecuente.

Las mascotas en casa. Los perros y gatos son especies exóticas y pueden causar pérdida de biodiversidad.