El Colegio Médico de Cipolletti asegura que el sistema de salud colapsó

El Colegio Médico de Cipolletti emitió un comunicado advirtiendo que el sistema de salud público y privado "colapsó". "Hoy la realidad sanitaria se ha agravado: el Sistema de Salud Público - Privado ha colapsado es decir, no hay camas para internar, a nadie”.

La directora del hospital de Cipolletti, Claudia Muñoz, se diferenció del Colegio e indicó que el sistema no está colapsado, pero sí al límite. "Decir que está colapsado sería decir que no podemos dar respuesta y no es así. Estamos respondiendo en las guardias. La situación es crítica pero el sistema no está colapsado"; indicó.

Desde la entidad también hicieron referencia a la delicada situación que atraviesan los trabajadores. "El personal de salud está trabajando en una forma tal, que también comprometen sus propias vidas. No hay más recursos humanos".

"Muchos pacientes llegan en situaciones casi terminales. Es decir tuvieron los primeros síntomas y los minimizaron: el covid quema. Avanza muy rápido y cuando llegan en estadios muy avanzado y a veces queda poco por hacer". Graciela Sáez, presidenta del Colegio Médico de Cipolletti

En sintonía con todas las voces del arco de salud provincial señalaron a las reuniones sociales como la principal causa de los brotes en la ciudad. "Está comprobado que, los focos de contagio no están en las actividades laborales, comerciales, productivas ni deportivas, que funcionan con rigurosos protocolos sanitarios; sino en las reuniones sociales, almuerzos familiares o de amigos".

La presidenta del Colegio, Graciela Sáez, destacó que la demora en la consulta es una de las causas de la saturación del sistema. "Muchos pacientes llegan en situaciones casi terminales. Es decir tuvieron los primeros síntomas y los minimizaron: el covid quema. Avanza muy rápido y cuando llegan en estadios muy avanzado y a veces queda poco por hacer", alertó y pidió que consulten ante el primer síntoma,