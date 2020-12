El Consejo de la Magistratura avaló el retorno de Farah a la Cámara Federal

El plenario del Consejo de la Magistratura dispuso hoy el retorno del juez Eduardo Farah a la Cámara Federal y aprobó las ternas de candidatos para completar ese tribunal, segunda instancia de los juzgados federales de Comodoro Py.

Por ocho votos, contra dos y dos abstenciones, el Consejo giró al Poder Ejecutivo para la continuidad del trámite el pedido aprobado por el juez Farah para dejar su vacante en el Tribunal Oral Federal 2 de San Martín y volver a la Cámara Federal, puesto para el que concursó en su momento.

El Consejo pugnó entre un dictamen de mayoría, presentado por el consejero académico Diego Molea, que proponía hacer lugar al pedido de Farah, y uno de minoría firmado por el consejero, diputado del PRO, Pablo Tonelli, que por el contrario sugería rechazar la moción del juez.

Molea explicó que, a su juicio, no se trata de un nuevo traslado sino de “un reintegro al ámbito en el que él (Farah) había concursado en el concurso 173”, que siguió todos los requisitos constitucionales.

Tonelli, en cambio, citó el punto 8 del fallo de la Corte en el reclamo de los jueces con traslado Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi que mencionó que los jueces con traslado no debían volver a sus tribunales de origen hasta tanto no se cubrieran esas vacantes de traslado.

En la interpretación del fallo de la Corte, y sus alcances, terció el representante de los jueces, Juan Manuel Culotta, planteando que “es inexorable que Farah tenga que volver en la medida que avance el concurso del tribunal de San Martín”.

“Me parece razonable que si él (Farah) no concursa, vuelva a la Cámara”, sentenció el magistrado consejero.

Si bien los dictámenes se discutieron y definieron el martes en la Comisión de Selección, que tramitó el pedido del camarista Farah, se volvieron a exponer los argumentos a favor y en contra de acceder al reintegro del juez a la Cámara Federal.

En ese sentido, el presidente del cuerpo Alberto Lugones, aportó una nueva perspectiva cuando señaló que “Farah tuvo que pedir el traslado por una campaña muy pesada en los medios: lo llamaban a la casa y le decían a su hijo que su padre era un delincuente”.

“Si algo no le gusta a un medio no puede ser que hagan una campaña de escrache” se ofuscó el juez Civil y añadió: “Todos la vivimos, no podemos mirar para otro lado”.

Lugones se refirió de este modo a las críticas y ataques que recibió Farah desde el gobierno macrista y sus aliados en 2018, por haber liberado al empresario Cristobal López, que se desempeñó como contratista de obra pública durante la gestión del kirchnerismo.

Minutos antes de este debate, el Consejo había aprobado por amplia mayoría la terna del concurso 412, convocado para cubrir un cargo de vocal en la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, conocida como Cámara Federal, y de este modo, con el retorno de Farah, dejarla integrada.

Hasta el momento, la Sala II tiene como único integrante a Martín Irurzun, al que se le sumara Farah cuando concluya su trámite de reintegro y alguno de los tres postulantes aprobados hoy por el Consejo.

En el primer lugar de la terna se encuentra Diego Amarante, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico 5; seguido por el abogado constitucionalista Roberto José Boico, y completando el grupo el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla.

Ahora el Poder Ejecutivo deberá elegir uno de los candidatos, el orden de mérito no es vinculante, y luego el Senado prestar su acuerdo para que se cumplan así los pasos exigidos por la Constitución.

Agencia Télam