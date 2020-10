El Consejo Federal de Educación define la posible vuelta a clases

Salud aportará ayuda para el regreso seguro a clases.

El Consejo Federal de Educación, que integran los 24 ministros de todo el país, definirá si autoriza o no la vuelta a las actividades educativas no escolares para alumnos que concluyan el nivel primario o secundario o los que no hayan tenido contacto con la escuela durante los meses de suspensión de clases presenciales por la pandemia de coronavirus.

En la reunión los ministros debatirán acerca de los nuevas guías epidemiológicas y su adecuación en cada provincia y que, con un alcance alto, moderado o bajo, les permitirá abrir las escuelas específicamente para un grupo determinado de alumnos, aunque la decisión final sobre la vuelta a clases presenciales las tomarán cada gobernador, informaron voceros de la cartera educativa.

Los ministros llegan a esta reunión luego de haber mantenido dos encuentros, el primero ayer en el que se inició el debate sobre la adecuación a cada provincia de los índices sobre la base de una guía elaborada por el Ministerio de Salud de la Nación.

Esa guía será la base sobre la cual se elaborarán los índices que copiarán los difundidos por la CDC de los Estados Unidos, adaptados a la realidad local.

En tanto ayer los equipos de salud de cada una de las provincias, se reunieron con los de Nación para "analizar las variables existentes en cada jurisdicción en torno a la aplicación de estos índices para saber que elementos tomar que se adecuen a sus realidades", detallaron los voceros.

La idea de que se califique a una provincia con riesgo alto no se autorizaría la vuelta a clases presenciales, riesgo medio sólo en algunas escuelas y riesgo bajo la vuelta progresiva a las aulas.

La ministra de Educación de Neuquén, Cristina Storioni remarcó que “abrir por abrir” no tiene sentido y enfatizó que para el gobierno neuquino lo fundamental es seguir un “criterio epidemiológico”.

Storioni en “Vos a Diario” le contestó al gremio docente, ATEN, que días atrás denunciara que el 50% de los estudiantes había quedado excluidos del sistema educativo por problemas de conectividad. Pidió que le envíen el informe, poniendo en duda “si tiene verdadero sustento”.

En Río Negro la Unión Trabajadores de la Educación de Río Negro (Unter) fijó su posición sobre los parámetros a considerar para un eventual regreso a las aulas. Debe contemplar una readecuación para garantizar la higiene, y una regionalización consensuada de los criterios educativos, según los planteos gremiales.

Esta mañana la titular del gremio docente Ctera, Sonia Alesso, consideró que es "riesgoso" volver con las clases presenciales en todo el país, en momentos en que los casos de coronavirus "están aumentando" y se mostró "sorprendida" por el debate sobre el tema "a un mes del cierre del ciclo lectivo".

Para Alesso, las clases presenciales "solo pueden empezar en los lugares donde no hay contagios o son muy bajos" los casos de coronavirus, advirtió que en el país "los casos están aumentando" y consideró que "se está debatiendo una polémica de la ciudad de Buenos Aires sin pensar en el resto del país".

Con información de Agencia Télam