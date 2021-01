El coronavirus obligó a suspender la fecha en el Regional Amateur

Para el domingo, en Bariloche, estaban pautados dos partidos fundamentales válidos por la fecha 4 del Regional Amateur, donde participan cinco equipos de la zona.

Los encuentros ya se habían programado para las 17:10 del 31 de enero en la ciudad lacustre y se iban a disputar en simultáneo dado que tres de los involucrados tienen chances de pasar de fase.

Puerto Moreno, ya eliminado, debía recibir a Independiente (tres puntos), mientras que Cruz del Sur (cuatro unidades), tenía que ser anfitrión de La Amistad (tres puntos). En esta jornada queda libre Alianza de Cutral Co, que suma cuatro.

Sin embargo, un brote de coronavirus en el plantel de Cruz del Sur derivó en la suspensión de ambos cotejos y todo se postergó una semana. Tres jugadores y dos miembros del cuerpo técnico dieron positivo, pero además el resto del plantel debe aislarse por precaución.

La resolución oficial fue tomada por el Consejo Federal, que regula los torneos del interior, con el objetivo de que nadie pueda especular con los resultados.

#TorneoRegional - Patagonia - Zona 1



Nuevo calendario de partidos:



🗓️ 7/2 CRUZ DEL SUR vs. LA AMISTAD y PUERTO MORENO vs. INDEPENDIENTE (Fecha 4)

🗓️ 10/2 INDEPENDIENTE vs. CRUZ DEL SUR y LA AMISTAD vs. ALIANZA (Fecha 5)