Regional Amateur: “No se gana con los nombres”, aseguró Guajardo

Kevin Guajardo volvió a la región para defender los colores de La Amistad, luego de un buen paso por Sansinena de Cerri en el Federal A, para jugar el Regional Amateur. Su equipo es uno de los candidatos a pelear por el ascenso a la tercera categoría.

Después de un arranque complicado, con derrota 0-1 como visitante ante Independiente, el elenco cipoleño cosechó su primer triunfo en el certamen, de local, por 4-1 ante Puerto Moreno. El delantero fue clave, hizo dos goles y volvió a demostrar el nivel que tuvo en Deportivo Roca, donde se había erigido como una de las figuras.

En diálogo con Río Negro, Guajardo contó lo complejo que fue el regreso tras el parate por la pandemia, se mostró feliz por haber regresado al gol, pero no se relaja y ya tiene la mente puesta en el partido del próximo domingo, ante Cruz del Sur en Bariloche.

P- ¿Costó volver a jugar después de tanto tiempo?

R- Fue complicado por el tema de la pandemia, me costó al principio porque no estaba en mi mejor forma física. A medida que pasó el tiempo me fui sintiendo mejor. Contra Independiente sentí la falta de rodaje, no es lo mismo jugar un amistoso o un entrenamiento, me costó y lo sentí. Después sabía que iba a andar mejor porque era cuestión de agarrar ritmo. Ya ante Puerto Moreno me sentí bien, rápido y al 100 %. Contento más que nada porque el equipo ganó”

P- ¿Cómo analizás el comienzo del torneo de La Amistad?

R- Arrancamos con la derrota con el Rojo, que para nosotros fue injusta porque intentamos más y sentimos que el resultado podría haber sido otro. Ya el domingo pasado lo tomamos con mucho más compromiso, teníamos la necesidad de ganar y, por suerte, tuvimos una gran actuación.

P- ¿Para qué esta La Amistad?

R- El club está para pelear arriba. Hay gente que lo maneja bien, de manera seria y eso se nota. Desde adentro se ve que el club quiere crecer. Hay que ir paso a paso. El domingo tenemos un gran partido, hay un gran rival enfrente, con buenos jugadores y nos tenemos que preparar porque va a ser muy difícil.

P- ¿Cambia en algo jugar con las tribunas vacías?

R- Sin dudas que no es lo mismo. Es diferente porque se escuchan otras cosas: nuestros gritos, el de los técnicos, pero te acostumbrás. Igual cuando entro a la cancha me olvido de todo y lo único que quiero es ganar. Lo que pasa alrededor me importa muy poco, pero sí se siente un poco diferente.

P- ¿Los dos goles del domingo te dieron otra confianza? ¿Más tranquilidad de cara a lo que viene?

R- No se si tranquilidad, pero uno al ser delantero vive del gol. Siempre quiero marcar, pero hay que entender que a veces se puede, y otras no. Personalmente a mi me levanta la moral y sí me da confianza para afrontar los partidos que viene, es importante para seguir mejorando. No creo que me de tranquilidad o me relaje, los goles los puede hacer cualquiera. Lo que quiero es que el equipo gane.

P- Antes de la pandemia jugaste por primera vez fuera de la región, ¿como te sentiste en tu paso por Sansinena?

R- Por suerte me trataron muy bien. Me brindaron lo mejor y estoy muy agradecido a ellos. Estoy muy contento por haber tenido esa experiencia lejos del Valle y sentí que fue buena. Se armó un equipo que jugaba muy bien y me llevo el mejor recuerdo.

P- La Amistad siempre trata de ser protagonista, ¿ es otra responsabilidad ser parte de un plantel con tanto jugador de jerarquía?

R- Es muy lindo pertenecer a este grupo. Todos quieren lo mejor. Hay muchos jugadores que tranquilamente podrían jugar en una categoría más arriba. Pero tenemos que saber que hoy en día no se gana con los nombres, eso no quiere decir nada. Tenemos que demostrarlo partido a partido en el campo de juego”.