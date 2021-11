El CPEM 86 exige respuestas a los problemas edilicios y de transporte

El CPEM 86 tiene una historia de idas y vueltas. Desde su creación hasta el día de hoy se fue estableciendo a través de tráileres, edificaciones y reclamos que parecen continuar en el tiempo. Esta secundaria tiene tres sedes: la central, ubicada en Costa de Malleo, a unos 20 kilómetros de Junín de los Andes, y dos sedes más: Salitral y San Ignacio a 70 kilómetros de la central. La segunda está ubicada junto a la escuela primaria 130, donde establecieron tráileres para continuar con el funcionamiento de la sede. San Ignacio, por otra parte, comparte espacio con la escuela 43. Por ende, los reclamos se diversifican.

El edificio en la sede central de Costa del Malleo fue inaugurado en 2016. Antes funcionaban en tráileres, como sucede en el Salitral. Hoy están anotados 130 alumnos en este espacio. En las otras sedes, hay alrededor de 40 asistentes. De este total, gran parte son adolescentes de las comunidades Atreuco, Cayulef y Painefilú.

Entre las problemáticas de la sede central se denunció que «faltan aulas, faltan espacios, la biblioteca y la asesoría pedagógica funcionan como aulas. Donde hoy funciona la cocina iba a ser un laboratorio técnicamente» señaló el coordinador de las sedes Salitral y San Ignacio y docente en Malleo, Gustavo Cañicul. Y añadió que al edificio le falta terminar una segunda etapa, lo que permitiría reacomodarse los espacios.

Por el otro, reclamaron que hace un mes que no están asistiendo a clases por obras de conexión de gas que ya estarían concluidas. Sin embargo, señalaron que está «muy mal hecha» porque «los caños teóricamente tendrían que estar embutidos en la pared y están todos a la vista con el peligro que eso conlleva si hay perdidas». También apuntaron a que un mechero instalado en donde ahora estaría la cocina tiene la llave de paso del gas «pegado a la llama y el otro caño que cruza está a 30 centímetros».

Problemas con las conexiones de gas también se presentan la sede de San Ignacio. En la escuela 43 «hay diez calefactores, de esos, nueve están debajo de una ventana y supuestamente la reglamentación, en este caso de YPF (que realiza las conexiones), dice que un calefactor no puede estar ahí. Esta obra tiene seis años de inaugurada entonces lo que nosotros preguntamos es quién hace el fin de obra«, explicó Cañicul.

En el Salitral el problema también es determinante. Por un lado, Cañicul comentó que no cuentan con conexión eléctrica estable para los tráileres, lo que impide un desarrollo normal de las clases. «Hay un motor que ya se rompió dos o tres veces, está funcionando de forma irregular», detalló.

Un problema que se reitera en las tres sedes, y se agudizó después de la pandemia, es la falta de transporte. «La particularidad del CPEM 86 es que los chicos vuelven a su casa y es un radio muy grande porque hay alumnos que están viviendo a 40, 50 kilómetros de la escuela», aseguró Cañicul. Y añadió: «nosotros no pudimos cumplir con la presencialidad plena porque en realidad se armaron burbujas, pero no por la pandemia, si no por el transporte«.

Por su parte la comunidad educativa se reunió hoy en el centro cultural mapuche, para determinar qué se hará en los próximos días y definir si se tomará alguna medida de fuerza en base a las respuestas que reciban de los organismos.

La respuesta del Ministerio de Educación

Por estas razones, pidieron intervención al intendente de Junin de los Andes, Carlos Corazini para funcionar como intermediario entre el Ministerio de Educación y el secundario. Tras una reunión que llevaron a cabo ayer la comunidad educativa y Corazini, Educación elaboró una nota donde explica que frente a las problemáticas de infraestructura, edilicias y de transporte, están tomando nuevas decisiones.

Por una parte, señalan que la obra de la segunda parte del edificio «fue priorizado por el ministerio de educación para ser incorporado al presupuesto provincial 2022«. Respecto a las obras de gas, aseguran haber pedido la inspección a YPF.

Por último, sobre la situación del transporte escolar «el Distrito se encuentra trabajando a efectos de poder cubrir dicho servicio» pero que «es importante mencionar que la tarea de conseguir oferentes se ha vuelto dificultosa, ya que siete de ellos dejaron de ofrecer dicho servicio en la zona».