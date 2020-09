En Neuquén el Deliberante prueba el sistema mixto para sesionar el jueves

El Concejo desarrollará este sábado un "simulacro" de debate parlamentario, para inaugurar el jueves próximo la sesión por sistema mixto.

La sesión ocurrirá una semana después de que uno de los integrantes del cuerpo, el concejal del Frente de Todos Marcelo Zúñiga, resultara positivo al análisis de coronavirus.

Hay otras dos personas que están a la espera del resultado de hisopados vinculados a contactos estrechos durante el trabajo legislativo con asesores que avisaron que tendrían síntomas.

Ya se estableció que la votación de las y los concejales será nominal para los que estén con conexión virtual; los que estén en el recinto lo harán a mano alzada.

Habrá una persona para tomar la palabra en el caso de quienes intervengan desde sus casas, para que funcione tanto las intervenciones durante el debate, como el voto.

Los y las concejalas que no sean integrantes del grupo de riesgo y que no estén en cuarentena preventiva, cumplirán la tarea legislativa de modo presencial.

Hoy estaba prevista la realización de la segunda prueba de una sesión vitual mixta, pero el edificio fue cerrado porque se priorizó el trabajo de desinfección debido a la confirmación del Covid positivo y a la advertencia de otras dos personas en espera de resultados.

Los concejales no participarán del simulacro de este sábado.

El Deliberante ya realiza las reuniones de comisión virtual y el intercambio de despachos con la incorporación de la firma digital, sin embargo, hasta el jueves 10 de septiembre, las sesiones fueron todas presenciales.

Zúñiga asistió el jueves a la sesión, sin síntomas ni temperatura. En el recinto la actividad se desarrolló con distanciamiento y barbijos, además de la sanitización en cuarto intermedio. El malestar del concejal comenzó días después, se indicó. Esta semana asistió en modalidad virtual a las reuniones de comisión.

Por prevención, su compañera de bancada, la concejala Ana Servidio, y un asesor del bloque, permanecerán en sus casas por 14 días, están sin síntomas.

La desinfección se realizó a primera hora y no hubo actividad este viernes en el edificio (gentileza)

"Veremos si necesitamos más ajustes por parte del cuerpo técnico. Adaptamos las cámaras y todo está teóricamente bien para que legislemos de manera mixta, algunos iremos al recinto y otros lo harán de forma remota", informó la presidenta del concejo Claudia Argumero.

Indicó que se planteó que los concejales que estén bien de salud, no sean personal de riesgo y no tengan que cumplir resguardo de aislamiento, irán a sesionar de modo presencial el jueves próximo.

El público podrá seguir en vivo el desarrollo de la sesión por la página del Concejo o su página da Youtube.