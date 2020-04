El detrás de la escena de los gobiernos locales

Pedro Videla y Federico Vasches*

La covid-19 ha impactado. No hay habitante de ninguna parte del globo que no esté afectado y que no haya tenido que modificar sus hábitos y rutina por esta enfermedad.

Lógicamente las organizaciones intermedias, las empresas, los gobiernos locales y la administración pública en su totalidad se vieron alcanzadas.

Hay algo en particular sobre lo que debemos requerir que nuestros funcionarios y dirigentes locales tomen nota, una expresión sencilla pero potente: gobernanza anticipatoria.

Vemos que las mejores respuestas son las ligadas al uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Y aunque pretendan (los municipios) deslindarse de responsabilidades acudiendo a los gobiernos nacionales, los ciudadanos elegimos a nuestros representantes locales y directos y esperamos en ellos compromiso, eficacia y actualización.

Parafraseando a Oszlak cuando nos aclara que los gobiernos nacionales no comprenden ni en sus posibilidades ni en sus riesgos a los avances tecnológicos, podríamos continuar y cuestionarnos cuánto de ello y/o en qué situación (más compleja) se encuentran los gobiernos locales.

Un interrogante que se nos presenta a quienes abonamos los espacios de debate y propuestas de y para la administración pública es cómo proponer este tema y poder hacer que nuestros representantes en gobiernos locales comprendan su importancia. Si bien es necesario que lo incluyan en la agenda pública, un escollo que merece atención es cuando el esquema federal puede atentar y/o encorsetar este tipo de iniciativas.

La covid-19 ha demostrado que las cosas que suceden en una parte del globo rápidamente llegan al otro lado, es decir, ya no existen distancia ni fronteras.

Algunas situaciones sobre la que deberían prestar atención los funcionarios locales son:

• Tecnologías aplicadas a la información. ¿Pueden hacer frente en esta cuarentena a los requerimientos y solicitudes constantes, profundizados por los avances tecnológicos y las innovaciones técnicas? O quizá sea este el momento de trabajar en un cuerpo de ordenanzas y algún plan de desarrollo tecnológico local. Quizá constituyendo un centro de datos, que fortalezca una red o sistema privado municipal para que, en tiempo real, todas las dependencias municipales se conecten.

• Tecnologías aplicadas a la construcción. El caso emblemático ha sido en China, donde montaron en tiempo récord un hospital. ¿Sabrían cómo reaccionar los gobiernos locales, según sus códigos de desarrollo local o urbano, para establecer dónde y cómo se deben valorar y/o regular las construcciones urbanas, domiciliarias y acaso este tipo de actividad comercial?

• Tecnologías aplicadas a la salud. Biomedicina y bioética. ¿Qué resguardos o previsiones debería tener los gobiernos locales, para aprovechar los espacios institucionales (hospital y consejo local de salud), para comenzar a debatir sobre estos temas?

• Tecnologías aplicadas al transporte. Vehículos no tripulados para transporte público y urbano. Hay ciudades donde circulan vehículos inteligentes no tripulados, con calles acondicionadas y un sistema particular de estacionamiento.

• Tecnologías aplicadas a la comunicación y trabajo. Teletrabajo. Deberán pensar e ir incorporando esta modalidad de trabajo remoto, estableciendo horarios de atención y turnos rotativos para las áreas que lo permitan.

Propuestas: sesiones públicas de Concejo Deliberante o reuniones virtuales y abiertas de gabinete, reuniones de comisiones de trabajo por plataforma virtual interna, formularios y trámites en línea, renovación de carnet de conducir y descargos frente a juez de Paz y entrevista por videollamada para ingreso de personal, entre otras.

Ninguno de los temas debe ser considerado un capricho de técnicos, ni extraído de una película de ciencia ficción, ya que en caso de no intervenir el Estado estaría dejando librada a la totalidad de la ciudadanía al designio económico, presos de la intención de las empresas que lideran este tipo de mercado y que avanzan para su rédito propio.

*Integrantes del Observatorio de Políticas Públicas y Sociales de Río Negro