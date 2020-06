Desde el hospital, estiman que el Día del Padre dejó más contagios en Roca por Covid-19

Se esperan más pacientes positivos a partir del próximo fin de semana en Roca. En el día del Padre, no se respetaron las normas sanitarias. (foto: archivo)

Los 103 casos positivos que fueron confirmados ayer desde el Ministerio de Salud preocupan pero las autoridades del hospital Francisco López Lima consideran que esa cifra se podría incrementar en los próximos días teniendo en cuenta que durante el Día del Padre muchas personas no respetaron la cuarentena.

Según las cifras, es la ciudad con mayor casos activos y, en promedio, se registró un paciente positivo cada 11 horas desde el inicio de la cuarentena.

Dentro del ámbito hospitalario se sabe que muchos vecinos no tuvieron en cuenta las medidas sanitarias en vigencia; y que entre este viernes y el fin de semana se espera que el número de personas infectadas con Covid-19, supere las cifras actuales.

"Es una realidad. Sabemos que muchas personas no respetaron la cuarentena el Día de Padre y eso se verá reflejado en las estadísticas", dijo Ana Senesi, directora del hospital Francisco López Lima, en medio de una recorrida que realizó esta mañana por el centro de salud de barrio Noroeste.

Por otro lado, la profesional volvió a reiterar que una parte del problema está centrado en aquellas personas que son contacto estrecho de pacientes con coronavirus y no han respetado la cuarentena. "No podemos hacer un seguimiento personal. No hay un culpable, acá hay que hablar de responsabilidad", dijo la funcionaria de Salud.

Explicó que ayer el grupo de voluntarios visitó 276 viviendas; además hay 40 vehículos que recorren la ciudad y otras 20 personas que contactan a los contagios estrechos por teléfono para confirmar que siguen en su casa.

"¿Cómo es posible eso, dedicar tanto personal a una sola actividad?. No se puede seguir a uno por uno", se lamentó.

Senesi aclaró que le preocupan los número pero puntualizó que lo que le genera más preocupación es que el sistema no colapse. "Tenemos 40 camas en la UTI. Por ahora estamos bien pero hay que evaluar día a día", dijo.

Según los cálculos que se manejan, entre el viernes y domingo se espera una cantidad importante de infectados por Covid-19. "Hubo mucha falta de conciencia el Día del Padre. Ahora habrá que ver cuáles son los resultados", dijo un profesional que trabaja en el hospital y pidió reserva de su identidad.

Más casos activos que días de cuarentena

Hace exactamente 97 días que rige el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) en Roca y las cifras del registro oficial indican que, en promedio, tuvimos un caso cada 11 horas o dos positivos por día en la ciudad, según los cálculos realizados por periodistas de RIO NEGRO.

Es que desde que se declaró la emergencia sanitaria por coronavirus en el país, el 20 de marzo, Roca acumula 197 casos positivos de covid-19, nueve de los cuales, fallecieron.

La ciudad ya tiene más casos activos que días de cuarentena transcurridos y es, lejos, la de más casos activos de la provincia de Río Negro con 103 actuales. Desde el lunes al miércoles de esta semana, en solo tres días, se informaron 25 casos nuevos en Roca.

Según el último reporte sanitario del Ministerio de salud de Río Negro publicado el 23/6, la tasa de duplicación de casos es de 13 días en la ciudad, siendo que en la provincia es de 20,5 días.

En Roca, las estadísticas oficiales siguen mostrando que una de cada cuatro personas testeadas dan positivo al analisis de covid-19. Es que la tasa de incidencia general es de 167,3 en esta ciudad, muy por encima de la provincial que es de 93,77. El predominio de casos está entre personas de 20 a 69 años de edad.

Un tercio de las personas fallecidas en la ciudad (3) murieron en un lapso de 48 horas, entre el domingo 21 y el 22 de junio. Se trata de pacientes que padecían patagologías previas y estaban internados en grave estado de salud.