El disparo fatal de Alec Baldwin y el recuerdo de Brandon Lee

La trágica muerte de la directora de fotografía, Halyna Hutchins, por un disparo accidental del actor Alec Baldwin en el rodaje de la película "Rust" recordó inmediatamente al fallecimiento de Brandon Lee mientras filmaba "El Cuervo".

Los dos casos tienen la similitud de que los tiros letales fueron con balas reales cuando se suponía que no estaban cargadas, con el objetivo de solo recrear la acción.

En el caso de Hutchins y Baldwin aún se desconocen los motivos que generaron el accidente pero se infiere que hubo, como mínimo, negligencia por parte del equipo de trabajo.

En el caso de Brandon Lee, hijo del mítico Bruce Lee, se comprobó que se dio una cadena de graves errores. La herida de bala produjo la muerte del actor de 28 años el 31 de marzo de 1993.

En este tipo de producciones se utilizan armas reales pero con lo que se denominan cartuchos de fogueo. Estos contienen proyectiles de papel, cartón o algodón que imitan a la munición verdadera.

La pólvora y el polvo propulsor se mantienen para genera el efecto de un disparo normal. En la muerte de Lee, los especialistas utilizaron cartuchos reales para filmar la pistola cargada y luego la vaciaron de forma incorrecta.

Una bala de plomo quedó atrapada en el cañón del arma y se disparó al hacer la toma. Luego de cinco horas de cirugía, los médicos no pudieron salvar la vida del actor que murió producto del balazo que le perforó el abdomen.

El metraje de la escena fue utilizado para la investigación pero, posteriormente, el director Alex Proyas lo quemó para que no corra riesgo de ser reproducido con fines morbosos.

La película se terminó de rodar con un doble y se disimuló el cambio mediante la edición y efectos por computadora. La madre del actor, Linda Lee Cadwell, demandó al estudio y llegaron a un acuerdo de compensación económica antes de ir a juicio.

Shannon, hermana de Brandon, publicó un mensaje hoy tras la muerte de Hutchins. "Nuestros corazones están con la familia de Halyna Hutchins y con Joel Souza y todos los implicados en el accidente de 'Rust'. Nadie debería morir por un arma en un plató de cine. Punto", expresó en su cuenta de Twitter.

Our hearts go out to the family of Halyna Hutchins and to Joel Souza and all involved in the incident on “Rust”. No one should ever be killed by a gun on a film set. Period. 💔