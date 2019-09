El dólar cedió 4 pesos en el primer día del nuevo cepo

En el primer día tras el anuncio del control de cambios, el dólar bajó $4 en una jornada que arrancó en total incertidumbre, pero que se fue estabilizando con el correr de los minutos. Al igual que la semana pasada, volvió a ser ayer un día pesado en las entidades bancarias del centro porteño, aún con la promesa del Banco Central de que los clientes podrán retirar la cantidad de dólares que deseen y las medidas tendientes a garantizar el abastecimiento de dólares para ahorristas.

En la apertura, el dólar se vendía a $ 63 en el Banco Nación y a $ 65 en el promedio en entidades privadas. Minutos más tarde, se conseguía a $59 en el Banco Nación y a $60 en promedio en el resto de los bancos y casas de cambio del microcentro porteño. Finalmente, en el Nación el dólar cerró a $57, una baja de %6.56 respecto del del viernes. El promedio minorista quedó en $58,41. En el mayorista cerró a $56, unos $3,50 menos que el viernes, una caída del 5,90%.





En los bancos, entre el precio de venta y el de compra hay hoy una brecha de $5, un % 8,50. Al inicio de la jornada, aunque había presencia de los llamados “arbolitos” en la City, no había oferta de venta porque no había valor de referencia. El dólar paralelo del mercado informal, o “blue”, giraba en torno a los $64, un peso más que el viernes. Y el dólar con liquidación en el exterior trepó a $68,5.

Así fue la reacción a las medidas que el Central tomó el domingo, entre las que se destaca que las exportadoras deberán liquidar las divisas producto de sus ventas en el país y que todas las compañías, no solo bancos, tendrán que pedir autorización a la entidad monetaria para girar divisas al exterior. En lo que toca al pequeño ahorrista, la aplicación del límite de u$s 10.000 de compra de dólares por mes para las personas físicas.

El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, reconoció ayer que las medidas son “incómodas”, pero “necesarias”, y consideró que “el valor del dólar va a ser estable”. “Los ahorros de los argentinos están absolutamente disponibles”, aseguró. El ministro informó a Mauricio Macri de la situación en reunión de gabiente. El presidente tomó la noticia con alivio y pidió “no confrontar con la oposición”.



Hay razones para esperar que el valor del dólar sea estable porque está alto y tiene un colchón para absorber contingencia”. Hernán Lacunza, Ministro de Hacienda de la Nación.



En el segmento de contado se oeraron sólo u$s84 millones. En futuros se vendieron u$s 247 millones, 20% de lo que se operó el viernes, y la cotización cayó 13%.

El BCRA no intervino con venta de dólares ni operó a futuro, pero mantuvo la tasa alta: el promedio de Leliq, equivalente a la tasa de política monetaria, fue 85,275% y el monto total adjudicado fue de $246.623 millones. El viernes el BCRA fijó una tasa de 83,264% y adjudicó de $ 165.109 millones.

En la los bancos del centro porteño se mantuvo el clima del jueves y viernes de la semana pasada: gran cantidad de clientes fueron a retirar sus depósitos en dólares. La presencia policial en la zona fue notable durante todo el día de ayer. Por orden del Central, los bancos atendieron al público hasta las 17.00. La concurrencia se volvió caótica por la mañana,pero se fue aligerando con las horas.



El principio rector de las medidas es no afectar a la gente sino a la demanda de dólares para especulación financiera”. Guido Sandleris, Presidente del Banco Central.



En cuanto al Merval, índice del Mercado de Valores de Buenos Aires, marcaba ayer una suba 5.89%, aunque viene de una caída acumulada de alrededor del 40% desde la elección del 11 de agosto. Hubo feriado en los EE.UU., por lo tanto no hubo cotización de las ADR argentinas. Tampoco se movió el Riesgo País, que está en 2,534 puntos.

Análisis: El objetivo, no dar más pasos en falso

Con el cepo al dólar puesto, el gobierno ahora no quiere dar pasos en falso: busca consensos con la oposición para avanzar en el Congreso con el paquete de refinanciación de los bonos soberanos. Con Alberto Fernández en Madrid, el peronismo tampoco quiere precipitar ninguna decisión. Compás de espera.



Pero hay algo más: el paquete sobre los vencimientos podría no estar cerrado y no hay que descartar alguna corrección a los anuncios. En las últimas horas trascendió que el gobierno evalúa restituir el cronograma de pagos de la deuda de corto plazo en pesos, ahora que puede controlar la presión sobre el tipo de cambio.



La reacción al cepo pareció ayer positiva. Pero habrá que esperar que hablen los mercados en EE.UU. donde ayer hubo feriado por el Día del Trabajo. Todo sigue abierto.