El dueño del R12 que se volvió viral por la foto en Caviahue: «Es un auto que nunca te deja a pata»

Bajo un imponente marco por las nevadas en Neuquén, el fotógrafo Augusto José Calógero captó el momento en que un Renault 12 circulaba por Caviahue con las montañas y el manto blanco a sus espaldas. La foto la compartió en sus redes sociales y se volvió viral. El propietario del auto es un trabajador petrolero que contó a este medio su pasión por el auto que fue furor décadas atrás y la sorpresa que le causó la viralización de las imágenes.

"Mi primer auto fue un Renault 12. Yo tenía 20 años (ahora tengo 27) . En ese entonces estaba 15 mil pesos, que era una locura en ese entonces. Yo le pagaba por cuotas a mi papá. Con ese fui a Las Grutas, Cholila y anduve por la cordillera", contó Federico Castro, dueño del R12 de color naranja circulando en el paisaje cordillerano.

Luego entró a trabajar en el rubro del petróleo y "pasé de un Renault 12 a un Vento". Pero reveló que nunca lo olvidó ya que guarda grandes experiencias de viajes familiares.

"En ese trayecto me encantó siempre el Renault 12. Tuve otros autos, pero se me dio por buscarlo. Y el naranja que tengo ahora lo traje de Rivadavia, Mendoza", marcó.

Dijo que la compra del actual R12 la hizo en plena pandemia, hace poco más de un año. "Lo conseguí por un compañero que trabaja allá en Mendoza. Quien me lo vendió me dijo que no lo venda más porque él siempre pasa por la cordillera y lo pasa a ver. Fue como que le quité un poco de su corazón al hombre, pero está en buenas manos", expresó.

El viaje a Caviahue captado en la foto viral fue hace un mes atrás y nació en una charla familiar. "Mis nenes querían conocer la nieve. Era la primera vez", narró.

Demoró cinco horas el trayecto entre la ciudad de Neuquén y Caviahue.

"Cuando voy subiendo, cerca de Caviahue, uno me recomendó que desinflara un poco las ruedas. Y mientras pasaba la gente me alentaba y me decían 'vamos que es un Renault 12' y llegamos", recordó. Como no llevaba cadenas en ese entonces dijo que hubo partes que condujo con mucha precaución.

En el destino turístico estuvieron tres días. "Por la noche tapaba el motor para que no se congele el agua con una frazada que teníamos. Y a la mañana lo arrancaba tipo 11 de la mañana. Subió al cerro sin ningún drama. Había gente que nos paraba y nos sacaba fotos. Era un orgullo", relató.

La foto que se difundió por redes dijo que le llegó mientras estaba en su trabajo. Reveló que la va a encuadrar y que anteayer pudo dialogar con su autor.

"Nunca nos imaginamos que iba a ser tan popular el auto. Ayer salí a comprar y una persona me preguntó si era el que había salido en las redes sociales y se sacó una foto", relató al mismo tiempo que dejó escapar una sonrisa.

Federico vive ahora en barrio La Sirena, con Karen, su pareja y sus dos hijos, Ignacio de 6 años y Iam de 4 años.

Confesó la razón de su atracción por el clásico auto que llegó al país a inicios de la década del 70: "Es un auto que no te va a dejar nunca a pata. Quien me envió el auto imagínate que mandó un atadito de alambre y poxilina. Son autos que si se te corta el cable del acelerador le ponés un pedacito de alambre y llegas a destino. Tiene una mecánica sencilla", sostuvo.

Hace siete años que trabaja en el rubro Petrolero. "Mis compañeros me cargan y me dicen. 'Negro, no podés tener un Renault 12'. Pero yo les digo que la alegría que me da este auto no me la da ninguno .Es algo especial", indicó.

Una foto viral

"Sería buenísimo poder hacerles llegar esta foto a sus dueños", escribió en un posteo de Facebook el fotógrafo Augusto José Calógero sobre la imagen que captó del R12 por la Ruta 26. Rápidamente fue compartida por miles de usuarios. Y la historia tuvo un gran final, ya que los propios dueños del auto comentaron el posteo.

"Anduvo por todo Caviahue, no nos dejó nunca a pata", escribió Karen, pareja de Federico.

La imagen tomada sobre la congelada Ruta 26 disparó cientos de comentarios. Fanáticos de los fierros celebraron la postal y otros compartieron sus experiencias con el clásico Renault 12.

“Yo he viajado por toda la Argentina y jamás me dejó a pie. Es un emblema”, expresó uno de los usuarios en la red social.