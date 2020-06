El Festival de Percusión no baja los brazos ni en cuarentena

Allá por marzo, cuando la pandemia ya era pandemia pero aún nos parecía ajena, Fundación Cultural Patagonia pensó que septiembre era una fecha probable para su Festival de Percusión, ese encuentro que se ha hecho mayor y que con 18 años de recorrido es un clásico de aquí y de muchos lugares del mundo. Ahora, con las cifras en plena escalada, septiembre tampoco parece una fecha posible. Así, por primera vez en su historia, este año no habrá encuentro. Pero nadie se quedará con los oídos y la vista vacía de ese gran espectáculo que brindaron siempre.





Desde el martes, todas las noches, a las 21, en la página web del diario Río Negro, FCP compartirá los mejores espectáculos que se vieron en estos años.

Ángel Frette, director general de Fundación Cultural Patagonia y alma máter de este festival, decidió dar certeza entre tanta incertidumbre y hablar con RÍO NEGRO de esta “marca registrada” que es el festival.

Frette es músico desde hace 47 años, y desde hace 33 es integrante de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires del Teatro Colón. Fue becario de la Fundación Antorchas en Nueva York, donde se especializó en Marimba, y como marimbista solista recorrió casi toda Europa, varias ciudades de Estados Unidos y toda Latinoamérica.

Desde hace 21 años que tiene un pie en Roca, aunque hace 5 años que está prácticamente instalado, viviendo en Stefenelli. Primero fue profesor en el IUPA –era el INSA en ese momento– y luego también en Fundación Cultural Patagonia, donde armó el Ensamble de Percusión. “Desde hace 5 años que tenemos una chacra con mi mujer. El lugar que busqué tanto tiempo lo encontré aquí. Siempre fui de las grandes ciudades; hoy me encuentro disfrutando de la naturaleza”, asegura.



Ángel Frette, director general de GCP y alma mater del festival



– ¿Cómo es tu trabajo en el IUPA?

– Fue un largo proceso en el cual tuve que armar la cátedra de Percusión, que hoy tiene la fortuna de estar integrada por exalumnos que se formaron íntegramente en la institución y puedo decir que es una cátedra con reconocimiento nacional e internacional. Todos los años surgen nuevos estudiantes que alimentan y mantienen lo que a nosotros nos gusta decir (la mística de la cátedra). Son muchos años de clases y varias generaciones que han pasado por la institución. Tenemos exalumnos en orquestas del Teatro Colón, de Bahía Blanca, Neuquén, etc. Otros trabajando en Buenos Aires y en Europa. Creo que el trabajo realizado estos 21 años nos posicionó a nivel nacional como una cátedra destacada y reconocida en todo el país. Siento orgullo de lo construido en estos 21 años, entre el IUPA, sus profesores y alumnos.

– ¿Y en Fundación?

– En Fundación tuve un largo recorrido. Mis comienzos fueron armando el Ensamble de Percusión, en ese momento solo con alumnos y los seminarios de Percusión con maestros extranjeros en conjunto con el IUPA. Siempre tuve inclinación por la gestión y producción. Por necesidad propia gestionaba mis conciertos y producía mis CD, cinco en total, y también organizaba concursos. En el año 2003 comenzamos con Tilo Rajneri padre con el Festival Internacional de Percusión. Yo tenía la experiencia de haber participado en varios festivales en otros países y pensaba que en Fundación podríamos intentarlo en base a los contactos que yo tenía y las fabulosas condiciones que posee Fundación. Tuve la fortuna de que Tilo creyera en el proyecto. Y así, en este año estamos realizando la edición 18, que será diferente por las circunstancias del covid-19, pero aquí estaremos.

Al ser muy inquieto, siempre proponía alguna actividad en Fundación y con la nueva presidencia de FCP con Tilo Rajneri hijo comienza una nueva etapa de Fundación y de mi trabajo, primero con la dirección artística y desde este año la dirección general de FCP. Así nacieron los festivales de música, de danza, de jazz, de música contemporánea, concursos, etc. Con la nueva presidencia, se construye el espacio cultural para 400 personas, posibilitando la producción de otros tipos de espectáculos, con un equipamiento de última generación, y también se crea la Sala 3, espacio dedicado a la actividad infantil y de propuestas más intimistas, lo que sumado al Auditorio nos permite realizar una gran variedad de propuestas artísticas.





– Contanos sobre el Festival de Percusión

– El Festival es un gran logro institucional de FCP. Las particularidades que tiene lo han transformado en un festival referente a nivel mundial, y son varias las razones que actuaron para lograr este objetivo:

1) La continuidad: hay muy pocos festivales en el mundo que puedan tener 17 años de actividad ininterrumpida. La continuidad y mantener las fechas, que siempre son en la última semana de junio, le dio certeza a los artistas y estudiantes.

2) La estructura edilicia es un eslabón importantísimo. Poder realizar 15 conciertos en 15 días y 16 masterclass solo es posible por las diferentes salas de ensayos y conciertos que posee FCP

3) El instrumental único. La inversión que realizó Fundación en equipamiento no lo posee otra universidad de Latinoamérica, ni siquiera el Teatro Colón tiene una marimba de 5 octavas, y nosotros tenemos 2; además de un sinfín de instrumentos que posibilita la realización de múltiples actividades simultáneas, masterclass y ensayos o conciertos y ensayos.

4) La localización de FCP. Los auditorios, las salas de ensayos, el hotel donde se hospedan los artistas, el restaurante donde almuerzan y cenan, todo está dentro del radio de la ciudad de las artes, es por esto que podemos realizar tantas actividades en apenas 5 días, ya que la movilidad de todos se realiza dentro de las 2 cuadras.

– ¿Qué cantidad de artistas han visitado FCP?

– Es realmente inmensa la cantidad de artistas de todo el mundo que han llegado hasta Roca para participar del festival, de varias ciudades de Estados Unidos, prácticamente toda Europa, Asia y Latinoamérica. Hubo un promedio de 15 artistas por edición, por 17 años de actividad. Eso nos da unos 255 artistas. Es cierto que varios han participado más de una vez, de todas maneras debemos estar cerca de los 200 artistas internacionales.





– ¿Cómo será esta edición, la número 18?

– Cuando comenzamos con el covid-19 dijimos, para asegurarnos de no tener que suspender el festival, ‘modifiquemos las fechas y las pasamos para finales de septiembre’, creyendo que ya estaría todo medianamente normalizado. La realidad está siendo otra, y para dar un poco de certeza ante tanta incertidumbre se decidió directamente no realizar la edición 18 como estaba pensada originalmente. De todas maneras nos pareció que era importante estar presente este año, no bajar los brazos y directamente pasar al 2021. Así surgió la idea de hacer el festival con las limitaciones que nos impone esta nueva realidad. Así que aquí estamos. Se llamará 18° Festival Internacional de Percusión (En Pandemia) y tendremos 6 conciertos que serán transmitidos por la web del diario de Río Negro, del martes 23 al domingo 28 de junio, a las 21. Allí se podrá disfrutar de una gran cantidad de artistas que nos visitaron. Además, en nuestras redes de sociales de FCP estaremos subiendo videos de muchos artistas del mundo que nos han enviado sus saludos y algunos artistas brindarán clases online para los estudiantes que quieran participar. De esta manera, a pesar de la situación que todos estamos atravesando, el festival estará presente.

Repasamos el programa del 18 Festival Internacional de Percusión En Pandemia: para revivir cada día, el mejor show de otros años; siempre a partir de las 21



Martes 23 de junio



Festival Internacional de Percusión 2014, función del sábado 28 de junio.

Artistas: Ensamble de percusión de FCP, Quey dúo (Estados Unidos), Phillip o Banion (Estados Unidos); Fernando Hashimoto (Brasil), Tom Teasley (Estados Unidos) Piny Levalle (Chile/Argentina, Tony Miceli (Estados Unidos), Grupo De Jazz de FCP, Mark Holen (Estados Unidos), Grupo de Jazz de FCP. Cierre todos Juntos.



Miércoles 24 de junio



Festival Internacional de Percusión 2015, función del sábado 27 de junio 2015.

Artistas: John Wooton e invitados (Estados Unidos), Ensamble de Percusión de FCP, Javier Nandayapa (México), Simantra (Portugal), Augusto Moralez (Brasil), Javier Nandayapa (México), John Wooton y Andrew Wooton (Estados Unidos), Alessandra Belloni (Italia), Alessandra Belloni y Scotty Horey (Estados Unidos), Scott Herring, Andy Harnsberger (Estados Unidos), Tamborimba (Colombia), Víctor Mendoza y Grupo de Jazz de FCP (México). Cierre con todos juntos.



Jueves 25 de junio



Festival Internacional de Percusión 2017, función del sábado 24 de junio.





Artistas: Pablo Laporta/William Moersch y Frank Cassara, John Wooton Ted Piltzecker, Jansel Torres y Grupo de Jazz de FCP Naoko Takada/William Moersch y Ángel Frette, Ted Piltzecker, John Wooton, Jansel Torres y Grupo de Jazz Jazzimba, Fernando Vásquez/Tulam dúo/Orquesta Sinfónica de Río Negro. Cierre Festival sábado 1 de julio: John Wooton y Ensamble de Percusión de FCP William Moersch y Angel Frette Naoko Takada, Dúo Asaf William Moersch y Jim Jacobson Jansel Torres Fernando Vásquez, Víctor Valdebenito y Leo Álvarez Frank Cassara Ted Piltzecker Grupo de Jazz, John Wooton y Jansel Torres.



Viernes 26 de junio



Festival Internacional de Percusión 2018, función del viernes 29 de junio.

Artistas: Orquesta Sinfónica de Río Negro. Director: Fabricio Danei. Solistas: Ángel Frette, Vibráfono. Lisandro Parada, Marimba.

Festival Internacional de Percusión 2015: viernes 26 de junio

Grupo de Jazz de FCP. Solista: Víctor Mendoza. Vibráfono, Orquesta Sinfónica de Río Negro. Solista: Víctor Mendoza.



Sábado 27 de junio



Festival Internacional de Percusión 2018, función del sábado 30 de junio.

Artistas: Grupo de Percusión de FCP, Facundo Ferreira (Argentina) Filippo Lattanzi (Italia), Fabián Poblete (Argentina), Jerónimo Molina (Argentina), Bart Quartier (Bélgica), Andrew Linge (Estados Unidos), Brian Zator (Estados Unidos), Vina Lacerda (Brasil), Bob Breithaupt (Estados Unidos), Sergei Golovko (Rusia/Australia), André Juárez (Brasil), Grupo de Jazz de FCP.



Domingo 28 de junio



Festival Internacional de Percusión 2019, función del sábado 29 de junio.

Artistas Camilo Jauregui (Colombia), Hands On Semble (Estados Unidos), Mike Schwebke (Estados Unidos), Miguel Cruz (México), Mario Grimaldo (México), Grupo de Jazz de FCP Noriko Tsukagoshi (Japón), Orquesta Sinfónica de Río Negro. Solistas: Grupo de Percusión de FCP, Pavel Stepanov (Rusia), Ramon Mongtaner (Brasil), Oye como va/todos juntos.