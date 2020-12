El fin de semana largo dejó un buen nivel de ventas en San Martín

El primer fin de semana largo con turismo habilitado, movió gran cantidad de gente en la provincia. Se trató, en gran medida, de turismo interno, aunque también hubo visitantes de otras provincias. Los datos económicos preliminares son alentadores ya que los comercios y los restaurantes tuvieron mucho movimiento de clientes.

“Los datos parciales dan muestra de que ha sido un muy buen fin de semana, con un promedio de un 45% de ocupación de las plazas permitidas y habilitadas, según los DNU nacionales y provinciales”, precisó la ministra de Turismo, Marisa Focarazzo en radios de la capital.

Y precisó que la localidad más elegida fue San Martín de los Andes, que recibió unos 6.000 visitantes. Claro que en ello influyó que allí se desarrolló el primer gran evento deportivo en medio de la pandemia, el Gran Fondo 7 Lagos. De él participaron unos 700 corredores que llegaron de todas partes del país.

Villa La Angostura contó con el ingreso de 3.800 personas, Villa Pehuenia con 2.400, Junín de los Andes con 1.600 y Neuquén Capital con 1.300. Así, en los destinos consolidados la ocupación fue del 70%, en los destinos en desarrollo del 40% y en destinos emergentes (como el norte neuquino) un 35 % de ocupación. Siempre sobre el 50% permitido por los decretos nacionales y provinciales.

Más allá de los alentadores datos de ocupación, también se registró en los destinos turísticos un importante movimiento económico. "En general se ha visto mucho movimiento en comercios y gastronomía, realmente le alegra a uno ver que se haya reactivado de esta manera el turismo y que le da movimiento e ingreso económico a la localidad de nuevo", señaló en diálogo con RÍO NEGRO, Alejandro Apaolaza, secretario de Turismo de San Martín de los Andes.

Para los datos precisos del movimiento económico aún es temprano ya que el fin de semana largo aún está en curso. Pero como resaltó Apaolaza, "se ve movimiento y se ve la gente gastando. Si es gasolero o no no lo sabemos, pero se ha visto gasto en los comercios, los restaurantes tienen muchísima gente".

De cara a la esperada temporada de verano, el funcionario señaló: "esperemos que sea un consumo que sea viable para reactivar la economía de la localidad y sea beneficioso para todos".

A pesar de que aún muchos establecimientos hoteleros no están abiertos aún, ya se observa una tendencia del turista a elegir cabañas o apart hoteles que cuentan con unidades independientes. Así lo informó Apaolaza: "es una tendencia de cuidado que se está viendo en el turista, que está alquilando cabañas o apart hoteles que estén un poco más alejados del centro y, sobre todo, por contar con unidades independientes para su servicio".

Sobre el balance provisorio de este fin de semana extra largo, el funcionario sanmartinense confió que "es súper positivo, estamos muy contentos en San Martín de los Andes, sabemos que empezamos de nuevo, esperemos seguir así y la única manera de poder seguir trabajando así es con la responsabilidad de todos".

Explotan las reservas para enero

Este primer fin de semana largo marcado por la vuelta del turismo fue alentador para un sector que permaneció replegado casi ocho meses. Pero más alentadores son los datos que se esperan para el verano, sobre todo para enero. Claro que para llegar a un enero turístico, es necesario que la situación epidemiológica se mantenga controlada.

"Estimamos que será constante el movimiento turístico. En el eclipse, en las Fiestas, se van a incrementar las autorizaciones de viaje. En enero hay un gran interés porque las reservas del aforo permitido están en su totalidad completas. Lo que plantea el sector privado es elevar el porcentaje de aforo permitido para poder recibir más turistas”, confió la ministra de Turismo, Marisa Focarazzo, en diálogo con LU5.

La provincia tiene 726 alojamientos habilitados, pero sólo 300 de ellos están funcionando en este momento. Según precisó Focarazzo, son 21 mil camas las que Neuquén tiene aprobadas por el gobierno nacional. Esto es para respetar el factor de ocupación del 50% y aplicar los protocolos sanitarios.