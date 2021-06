El fundador de McAfee fue encontrado muerto en una cárcel española

El creador del antivirus informático John McAfee fue hallado muerto este miércoles en su celda de una cárcel española, aparentemente por suicidio, horas después de que la Audiencia Nacional hubiera aprobado la extradición a su país de origen, Estados Unidos.

"Fue hallado muerto en su celda aparentemente por suicidio", informó la portavoz del sistema penitenciario en Cataluña (noreste), sin más detalles. La muerte de McAffe se dio horas después de que la decisión de la justicia española, por un presunto delito fiscal.

McAfee, un empresario que en los últimos años se dedicó a comerciar criptomonedas, había sido detenido en octubre en el aeropuerto de Barcelona, y puesto en prisión preventiva a la espera de que se resolviera el pedido de extradición.

La decisión de la Audiencia Nacional española, que se difundió este miércoles, podía ser recurrida y todavía le faltaba ser aprobada en última instancia por el gobierno español.

Las autoridades norteamericanas solicitaron la extradición alegando que McAfee, de 75 años, ganó más de diez millones de dólares entre 2014 y 2018 gracias a la actividad con criptomonedas, servicios de consultoría, conferencias y la venta de derechos para la realización de un documental sobre su vida.

Sin embargo, "no presentó declaraciones de impuestos durante ninguno de esos años y no pagó ninguna de sus obligaciones fiscales", según explicaron desde Audiencia Nacional, un alto tribunal con sede en Madrid.

"Para ocultar sus ingresos y activos", McAfee "ordenó el pago de una parte de sus ingresos a testaferros y puso propiedades a nombre de estos", agrega el documento que envió la administración fiscal estadounidense, que estima la deuda del empresario en 4,2 millones de dólares antes de multas e intereses.

La Audiencia Nacional de España accedió a la extradición por un presunto delito fiscal en los ejercicios 2016, 2017 y 2018. En caso de ser entregado y juzgado, se enfrentaría a una pena de hasta 30 años de cárcel.

John McAfee hizo fortuna en los 1980 con el antivirus que lleva su nombre. En los últimos años, se convirtió en todo un gurú del mundo de las criptomonedas, y llegó a afirmar que ganaba con ellas 2.000 dólares al día.

Su cuenta de Twitter cuenta con más de un millón de seguidores.

A propósito de este negocio, el empresario fue inculpado en marzo por la justicia de Estados Unidos, en otra causa distinta, por valerse presuntamente de información privilegiada y sacar beneficio de ella en la venta de criptomonedas.

En un tuit publicado en su cuenta el 16 de junio, McAfee escribió que las autoridades norteamericanas creen que tiene "criptomonedas ocultas".

The US believes I have hidden crypto. I wish I did but it has dissolved through the many hands of Team McAfee (your belief is not required), and my remaining assets are all seized. My friends evaporated through fear of association.



I have nothing.



Yet, I regret nothing.